ATP 250 Napoli: Il resoconto di giornata. Sonego e Nardi fuori all’esordio poi la sospensione per umidità. Per chi vuole ci sarà il rimborso dei biglietti (Video)

Si è conclusa la seconda giornata dedicata ai primi turni della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. La programmazione odierna è stata aperta dal match fra Roberto Carballes Baena (n. 76 Atp) ed il qualificato Nicolas Jarry (n. 118 Atp). Lo spagnolo ha impiegato due set per sbarazzarsi del suo avversario (6-4 6-4), ed approdare agli ottavi di finale dove incontrerà la seconda testa di serie Matteo Berrettini, proprio come la scorsa settimana a Firenze.

A seguire Lorenzo Sonego non è riuscito a superare il test dell’esordio contro la testa di serie numero sei Sebastian Baez (n. 37 al mondo). Nonostante una buona prestazione, infatti, il torinese ha ceduto il passo al suo avversario con il punteggio di 7-5 7-6(3). Al prossimo turno Baez se la vedrà con il vincente del match fra Marton Fucsovics (n.91 Atp) e Zhizhen Zhang (n.109), sospeso in serata sul 6-4 2-2 per il tennista cinese.

Tanta amarezza per il Next Gen Luca Nardi (n.130), che nonostante il grande tennis espresso contro il francese Corentin Moutet (n. 65), è uscito di scena in tre set. Il pesarese, dopo aver conquistato il primo parziale con un tie-break ad alta tensione, ha poi subito la rimonta del suo avversario, che ha concluso la gara con lo score di 6-7(7) 7-6(3) 6-2.

È stata infine sospesa sul 6-4 5-5 la partita fra il croato Borna Gojo (n.184 Atp ) ed il serbo Laslo Djere (n.78 Atp). Non sono scesi in campo Francesco Passaro (n.124) e Fabio Fognini (n.64) opposti rispettivamente allo statunitense Mackenzie McDonald (n.74) e al francese Hugo Grenier (n.116).

Per quanto concerne i match che non si sono conclusi in giornata, i biglietti saranno rimborsati come stabilito dall’organizzazione del torneo, nonostante il regolamento non lo preveda. In alternativa il tagliando di oggi sarà valido anche per i match programmati per domani.

Di seguito i risultati di mercoledì 19 ottobre

R. Carballes Baena (ESP) b. [Q] N. Jarry (CHI) 6-4 6-4

[6] S. Baez (ARG) b. L. Sonego (ITA) 7-5 7-6(3)

C. Moutet (FRA) b. [WC] L. Nardi (ITA) 6-7(7) 7-6(3) 6-2

[Q] Z. Zhang (CHN) vs M. Fucsovics (HUN) sospesa per umidità 6-4 2-2

[Q] B. Gojo (CRO) vs L. Djere (SRB) sospesa per umidità 6-4 5-5