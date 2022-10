ATP Finals: prize money di 4.740.300 dollari al vincitore se sarà imbattuto nel torneo

Se il prossimo campione alle ATP Finals di Torino riuscirà a restare imbattuto nel torneo (3 vittorie nel girone, quindi semifinale e finale), porterà a casa un Prize money clamoroso: ben 4.740.300 dollari. Assegno mai così ricco sul tour Pro del tennis. La vittoria frutterà al vincitore, in ogni caso, un assegno di 2.200.400, in pratica quanto un torneo dello Slam. Infatti nel 2022 questi sono stati i Prize money assegnati ai vincitori nei quattro major:

US Open: 2.600,000 $

Wimbledon: 2.454.800 $

Roland Garros: 2.343.880 $

Australian Open: 2.071.150 $

Almeno a livello di guadagni, l’ATP ha elevato il suo massimo evento al valore di uno Slam (più dell’Australian Open), con un montepremi complessivo (doppio incluso) di 14.750.000 dollari. Inoltre un campione imbattuto porterà a casa anche 1500 punti, solo 500 in meno di una vittoria in uno Slam. Due motivazioni a dir poco “consistenti” per giocarsi alla grande le prossime Finals…