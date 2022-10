ATP 500 Astana: Daniil Medevev si ritira dopo aver perso il secondo set. Novak Djokovic in finale (ha rischiato anche la squalifica per una racchetta volata di mano). Ora la sfida con Tsitsipas (Video)

Novak Djokovic è in finale nell’ATP 500 di Astana, ma ha vinto l’incontro nel modo forse più inaspettato della sua carriera. Il serbo aveva appena vinto il secondo set dopo una grande battaglia con Daniil Medvedev ma senza che nulla lo prevedesse, il russo si è recato dal serbo per annunciare di non poter continuare l’incontro.

Medvedev ha chiuso il duello con il tabellone che recitava 4-6 7-6(6) per Djokovic. Tutto questo dopo un tie-break bellissimo, in cui Nole è andato avanti sul 5-3, Daniil ha recuperato sul 5-5 e ha sprecato una facile volée vicino alla rete che gli avrebbe dato il match point. Djokovic ha chiuso il set più tardi e a quel punto tutto si è messo in discesa, con grande sorpresa di tutti ad Astana per il ritiro di Medvedev.

Djokovic si qualifica così per la sua quinta finale della stagione e cercherà il suo quarto titolo sfidando Stefanos Tsitsipas.

Da segnalare che a a metà della sua serrata battaglia con Daniil Medvedev, Novak Djokovic ha avuto un momento che poteva costargli caro. Vedendo che non riusciva a raggiungere una palla del russo, il serbo ha lanciato la racchetta in tribuna e si rese subito conto dell’errore commesso. Djokovic si è immediatamente scusato, ma la racchetta per fortuna non ha colpito nessuno ed è stata restituita.

Tuttavia, l’arbitro Adel Nour ha dato un avvertimento per condotta antisportiva, cosa che Djokovic ha contestato, sostenendo che era la prima volta che la racchetta gli usciva di mano. Tuttavia, alla luce del regolamento, la verità è che Nole ha rischiato anche la squalificato se avesse colpito qualcuno.



In quello che si preannunciava come un duello interessante, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev non hanno deluso le aspettative in una battaglia serrata nelle semifinali dell’ATP 500 di Astana. Il greco ha iniziato peggio e sembrava vedersi sfuggire il posto in finale, ma ha alzato la testa, ha lottato e alla fine ha superato il tennista russo.

Tsitsipas (6° nel ranking ATP) ha battuto Rublev (9°) per 4-6, 6-4, 6-3 in 2h10, in un duello in cui il russo è partito molto meglio e sembrava mantenere lo slancio. Nel secondo set ha addirittura avuto una palla break sull’1-1, con l’idea di poter scappare via, ma il greco ha continuato a lottare e ha forzato il match al terzo set.

Nell’ora della verità, Rublev ha avuto di nuovo una possibilità. Ma ha sprecato sul 15-40 2-2 due palle break e l’ha pagata cara, vedendo Tsitsipas festeggiare la qualificazione alla sua sesta finale stagionale, cosa che gli garantisce anche di salire al 5° posto della classifica ATP nell’aggiornamento della prossima settimana.

ATP 500 Astana (Kazakistan) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Astana Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 4 3 Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 4 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. [5] Andrey Rublev vs [3] Stefanos Tsitsipas

2. [4/WC] Novak Djokovic vs [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)