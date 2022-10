WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale – hard

(1) Barbora Krejcikova vs Dalma Galfi

Nuria Parrizas Diaz vs (WC) Irina Bara

(WC) Elena-Gabriela Ruse vs (SR) Laura Siegemund

Jaqueline Cristian vs (7) Xiyu Wang

(3) Ana Bogdan vs Jule Niemeier

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Dayana Yastremska

Jasmine Paolini vs (6) Marta Kostyuk

(8) Anna Bondar vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Lucia Bronzetti vs Harriet Dart

Viktorija Golubic vs Diane Parry

Ann Li vs (4) Anastasia Potapova

(5) Magda Linette vs Xinyu Wang

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Varvara Gracheva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Eugenie Bouchard vs (2) Anhelina Kalinina