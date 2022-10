Moutet e Andreev multati per la “rissa” a fine match a Orleans

10000 dollari di multa. Questa la punizione inflitta a Corentin Moutet e Adrian Andreev dalla commissione disciplinare dell’ATP in seguito al brutto finale del loro match al Challenger di Orleans della scorsa settimana. I due hanno iniziato a “beccarsi” già nel riscaldamento pre partita, quindi dopo un match relativamente tranquillo, sono quasi venuti alle mani subito dopo il match point, con spintoni e parole grosse.

Una scena da far west che ovviamente non è piaciuta all’ATP, stavolta piuttosto rapida (visti i tempi “medi” dei loro intervenenti) nell’emettere la sanzione. Si temeva anche una squalifica, invece i due se la sono cavati con una multa.

Il francese non si era affatto pentito del suo comportamento, tanto che un paio di giorni dopo aveva affermato alla stampa del suo paese che “Non voglio scusarmi affatto per quello che è successo a fine partita. Quando un giocatore mi dice ‘vaffanculo’ due volte, guardandomi negli occhi, non posso fare a meno di fargli capire a modo mio che è una cosa che non deve succedere”.