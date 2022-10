Challenger Parma, Alicante, Campinas, Tiburon, Mouilleron-Le-Captif e Gwangju: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Parma (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Miljan Zekic



ATP Parma Roberto Carballes Baena [1] Roberto Carballes Baena [1] 6 6 Miljan Zekic Miljan Zekic 3 2 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 M. Zekic 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Zekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

2. [6] Carlos Taberner vs [Alt] Timofey Skatov



ATP Parma Carlos Taberner [6] Carlos Taberner [6] 7 2 2 Timofey Skatov Timofey Skatov 6 6 6 Vincitore: Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Taberner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Taberner 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Taberner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Taberner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Mate Valkusz vs [WC] Gian Marco Moroni



ATP Parma Mate Valkusz Mate Valkusz 6 4 7 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 3 6 5 Vincitore: Valkusz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 M. Valkusz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Valkusz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 M. Valkusz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 M. Valkusz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Valkusz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Valkusz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Valkusz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Valkusz 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Vit Kopriva vs Zdenek Kolar



ATP Parma Vit Kopriva Vit Kopriva 6 2 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 3 6 3 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 Z. Kolar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 V. Kopriva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



ATP Parma Alexander Erler / Lucas Miedler [3] Alexander Erler / Lucas Miedler [3] 6 5 4 N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan 2 7 10 Vincitore: Balaji / Nedunchezhiyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 N. Balaji / Nedunchezhiyan 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 ace 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar



ATP Parma Tomislav Brkic / Nikola Cacic [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic [1] 6 7 10 Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar 7 5 7 Vincitore: Brkic / Cacic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 T. Brkic / Cacic 1-0 T. Brkic / Cacic 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Brkic / Cacic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Brkic / Cacic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 T. Brkic / Cacic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-5 → 5-6 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Brkic / Cacic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Vlad Cornea / Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Brkic / Cacic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Brkic / Cacic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Brkic / Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 V. Vlad Cornea / Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Jason Taylor / Brandon Walkin vs [2] Jonny O’Mara / Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare

2. Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil vs Luis David Martinez / Igor Zelenay



ATP Parma Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil 0 0 Luis David Martinez / Igor Zelenay Luis David Martinez / Igor Zelenay 0 0 Vincitore: Martinez / Zelenay per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Alicante Jesper de Jong Jesper de Jong 3 2 Matteo Arnaldi [3] Matteo Arnaldi [3] 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-3 → 0-4 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Jesper de Jongvs [3] Matteo Arnaldi

2. [1] Fernando Verdasco vs Salvatore Caruso (non prima ore: 12:30)



ATP Alicante Fernando Verdasco [1] Fernando Verdasco [1] 4 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 7 Vincitore: Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Verdasco 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Verdasco 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [6] Emilio Nava vs [Q] Federico Gaio (non prima ore: 14:30)



ATP Alicante Emilio Nava [6] Emilio Nava [6] 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 3 2 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Nava 15-0 15-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Nicolas Alvarez Varona vs Nick Hardt



ATP Alicante Nicolas Alvarez Varona Nicolas Alvarez Varona 6 4 Nick Hardt Nick Hardt 7 6 Vincitore: Hardt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Hardt 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Alvarez Varona 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Hardt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Hardt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Alvarez Varona 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Hardt 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

Pista 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Michael Geerts vs [8] Lukas Klein



ATP Alicante Michael Geerts Michael Geerts 6 6 4 Lukas Klein [8] Lukas Klein [8] 4 7 6 Vincitore: Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Klein 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Klein 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 1-2* 1-3* ace 1*-4 2*-4 3-4* ace 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Geerts 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Klein 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Klein 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Klein 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Klein 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 L. Klein 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Klein 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Billy Harris / Kelsey Stevenson vs Sanjar Fayziev / Sergey Fomin (non prima ore: 12:30)



ATP Alicante Billy Harris / Kelsey Stevenson Billy Harris / Kelsey Stevenson 7 2 4 Sanjar Fayziev / Sergey Fomin Sanjar Fayziev / Sergey Fomin 5 6 10 Vincitore: Fayziev / Fomin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 S. Fayziev / Fomin 0-1 S. Fayziev / Fomin 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Fayziev / Fomin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Harris / Stevenson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-4 → 2-5 S. Fayziev / Fomin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Harris / Stevenson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Fayziev / Fomin 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 1-3 B. Harris / Stevenson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 S. Fayziev / Fomin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Harris / Stevenson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Fayziev / Fomin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 B. Harris / Stevenson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Fayziev / Fomin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Harris / Stevenson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Fayziev / Fomin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Harris / Stevenson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 3-4 S. Fayziev / Fomin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Harris / Stevenson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 S. Fayziev / Fomin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Harris / Stevenson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 S. Fayziev / Fomin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Harris / Stevenson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Jesper de Jong / Bart Stevens vs Alexandru Jecan / Oleksii Krutykh



ATP Alicante Jesper de Jong / Bart Stevens [3] Jesper de Jong / Bart Stevens [3] 6 6 Alexandru Jecan / Oleksii Krutykh Alexandru Jecan / Oleksii Krutykh 1 0 Vincitore: de Jong / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. de Jong / Stevens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Jecan / Krutykh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 J. de Jong / Stevens 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Jecan / Krutykh 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 J. de Jong / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Jecan / Krutykh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. de Jong / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Jecan / Krutykh 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. de Jong / Stevens 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Jecan / Krutykh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 J. de Jong / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Jecan / Krutykh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. de Jong / Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. Salvatore Caruso / Federico Gaio vs Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino OR [4] Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Robin Haase / Albano Olivetti vs [Alt] Akira Santillan / Adam Taylor



ATP Alicante Robin Haase / Albano Olivetti [1] Robin Haase / Albano Olivetti [1] 6 6 Akira Santillan / Adam Taylor Akira Santillan / Adam Taylor 3 4 Vincitore: Haase / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Haase / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 A. Santillan / Taylor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Haase / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Santillan / Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Haase / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Santillan / Taylor 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Haase / Olivetti 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 A. Santillan / Taylor 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Haase / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Santillan / Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Haase / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Santillan / Taylor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 R. Haase / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 A. Santillan / Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Haase / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Santillan / Taylor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Haase / Olivetti 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Santillan / Taylor 15-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Haase / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino vs [4] Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 12:00)



ATP Alicante Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino 6 6 Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras [4] Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras [4] 1 4 Vincitore: Ferreira Silva / Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 15-15 ace 40-15 40-30 ace 40-40 ace ace 5-2 → 5-3 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace ace 2-2 → 3-2 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 ace 5-1 → 6-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-0 → 3-1 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Campinas (Brasile) – 2° Turno, terra battuta

ATP Campinas Santiago Rodriguez Taverna Santiago Rodriguez Taverna 6 4 1 Facundo Juarez Facundo Juarez 4 6 6 Vincitore: Juarez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 F. Juarez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 F. Juarez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 F. Juarez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Juarez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 F. Juarez 15-0 30-0 4-3 → 4-4 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Juarez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Juarez 15-40 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Rodriguez Taverna 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Juarez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 0-1 → 1-1 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Juarez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Rodriguez Taverna 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 F. Juarez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Juarez 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 S. Rodriguez Taverna 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Juarez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Juarez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. Santiago Rodriguez Tavernavs [Q] Facundo Juarez

2. [LL] Wilson Leite vs [2] Juan Pablo Varillas



ATP Campinas Wilson Leite Wilson Leite 1 3 Juan Pablo Varillas [2] Juan Pablo Varillas [2] 6 6 Vincitore: Varillas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 W. Leite 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 W. Leite 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 W. Leite 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 W. Leite 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 W. Leite 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Pablo Varillas 15-0 ace 15-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 W. Leite 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 W. Leite 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Pablo Varillas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 W. Leite 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

3. Juan Pablo Paz / Jose Pereira vs [WC] Joao Lucas Reis Da Silva / Thiago Seyboth Wild



ATP Campinas Juan Pablo Paz / Jose Pereira Juan Pablo Paz / Jose Pereira 6 6 Joao Lucas Reis Da Silva / Thiago Seyboth Wild Joao Lucas Reis Da Silva / Thiago Seyboth Wild 2 4 Vincitore: Paz / Pereira Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Pablo Paz / Pereira 0-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Pablo Paz / Pereira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Pablo Paz / Pereira 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Pablo Paz / Pereira 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 J. Pablo Paz / Pereira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pablo Paz / Pereira 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-2 → 6-2 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Pablo Paz / Pereira 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 J. Pablo Paz / Pereira 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Pablo Paz / Pereira 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 J. Lucas Reis Da Silva / Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Eduardo Ribeiro vs [3] Facundo Bagnis



ATP Campinas Eduardo Ribeiro Eduardo Ribeiro 3 3 Facundo Bagnis [3] Facundo Bagnis [3] 6 6 Vincitore: Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ribeiro 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Ribeiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Ribeiro 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Ribeiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Ribeiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Ribeiro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 E. Ribeiro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Ribeiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 E. Ribeiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Luciano Darderi vs Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 23:00)



ATP Campinas Luciano Darderi Luciano Darderi A 6 6 1 Matheus Pucinelli De Almeida • Matheus Pucinelli De Almeida 40 3 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Pucinelli De Almeida 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Pucinelli De Almeida 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Pucinelli De Almeida 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 ace 1-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Pucinelli De Almeida 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Pucinelli De Almeida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 2-0 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Pucinelli De Almeida 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

6. Orlando Luz / Marcelo Zormann OR Dmitry Popko / Daniel Rincon vs [WC] Eduardo Ribeiro / Gabriel Roveri Sidney OR Enrique Bogo / Matheus Bueres



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Piotr Matuszewski / Alexander Merino



ATP Campinas Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] 6 6 Piotr Matuszewski / Alexander Merino Piotr Matuszewski / Alexander Merino 3 3 Vincitore: Andreozzi / Duran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Matuszewski / Merino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 5-3 → 6-3 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 P. Matuszewski / Merino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 P. Matuszewski / Merino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 P. Matuszewski / Merino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Matuszewski / Merino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Matuszewski / Merino 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 4-3 P. Matuszewski / Merino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 G. Andreozzi / Duran 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 P. Matuszewski / Merino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Matuszewski / Merino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. Karol Drzewiecki / Jakub Paul OR [Alt] Remy Bertola / Juan Bautista Torres vs Alexandre Muller / Sumit Nagal OR [2] Boris Arias / Federico Zeballos



ATP Campinas Karol Drzewiecki / Jakub Paul Karol Drzewiecki / Jakub Paul 7 3 9 Boris Arias / Federico Zeballos [2] Boris Arias / Federico Zeballos [2] 6 6 11 Vincitore: Arias / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 B. Arias / Zeballos 0-1 K. Drzewiecki / Paul 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-5 → 3-6 K. Drzewiecki / Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Drzewiecki / Paul 0-15 df 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Drzewiecki / Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 B. Arias / Zeballos 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-6 → 6-6 K. Drzewiecki / Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 5-6 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 K. Drzewiecki / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 4-4 → 5-4 B. Arias / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 K. Drzewiecki / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Drzewiecki / Paul 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Arias / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Paul 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

CHALLENGER Gwangju (Sud Corea) – 2° Turno, cemento

ATP Gwangju Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 6 6 Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 3 2 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Rinky Hijikatavs Dalibor Svrcina

2. [1] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs [WC] Woo Hyeok Jang / Young-Hoon Jeong



ATP Gwangju Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [1] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela [1] 6 7 Woo Hyeok Jang / Young-Hoon Jeong Woo Hyeok Jang / Young-Hoon Jeong 2 6 Vincitore: Barrientos / Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 W. Hyeok Jang / Jeong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 W. Hyeok Jang / Jeong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 W. Hyeok Jang / Jeong 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 W. Hyeok Jang / Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 W. Hyeok Jang / Jeong 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 W. Hyeok Jang / Jeong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 W. Hyeok Jang / Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 W. Hyeok Jang / Jeong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 W. Hyeok Jang / Jeong 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 W. Hyeok Jang / Jeong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 N. Barrientos / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Uisung Park vs [4] Christopher Eubanks



ATP Gwangju Uisung Park Uisung Park 2 2 Christopher Eubanks [4] Christopher Eubanks [4] 6 6 Vincitore: Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 U. Park 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 U. Park 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 U. Park 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Park 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 U. Park 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 U. Park 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 U. Park 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Park 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic vs [WC] Sang Woo Bae / Seung Woo Cho



ATP Gwangju Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic 1 6 10 Sang Woo Bae / Seung Woo Cho Sang Woo Bae / Seung Woo Cho 6 3 6 Vincitore: Chung / Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 S. Woo Bae / Woo Cho 1-0 S. Woo Bae / Woo Cho 1-0 ace 2-0 ace 2-1 ace 3-1 3-2 ace 3-3 ace 3-4 ace 4-4 5-4 5-5 ace 5-6 ace 5-7 ace 6-7 6-8 ace 6-9 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 S. Woo Bae / Woo Cho 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 Y. Chung / Kovacevic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 S. Woo Bae / Woo Cho 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace df 3-2 → 4-2 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace ace 2-2 → 3-2 S. Woo Bae / Woo Cho 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 ace ace 1-2 → 2-2 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 S. Woo Bae / Woo Cho 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Woo Bae / Woo Cho 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 1-5 → 1-6 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace df 1-4 → 1-5 S. Woo Bae / Woo Cho 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 1-2 → 1-3 S. Woo Bae / Woo Cho 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 S. Woo Bae / Woo Cho 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Show Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Maximilian Marterer vs [Q] Jason Jung



ATP Gwangju Maximilian Marterer [8] Maximilian Marterer [8] 3 7 7 Jason Jung Jason Jung 6 5 5 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Jung 0-15 0-30 df 0-40 6-5 → 7-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-30 5-5 → 6-5 J. Jung 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-5 → 5-5 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 J. Jung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Jung 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Jung 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Marterer 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Jung 15-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jung 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Zsombor Piros vs Li Tu



ATP Gwangju Zsombor Piros [7] Zsombor Piros [7] 6 6 Li Tu Li Tu 4 4 Vincitore: Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Piros 5-4 → 6-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Tu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Tu 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Tu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Kimmer Coppejans / Joris De Loore vs Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist



ATP Gwangju Kimmer Coppejans / Joris De Loore Kimmer Coppejans / Joris De Loore 4 6 2 Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist 6 3 10 Vincitore: Marterer / Neuchrist Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 M. Marterer / Neuchrist 0-1 M. Marterer / Neuchrist 1-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 8-1 9-1 9-2 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Coppejans / De Loore 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Marterer / Neuchrist 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 M. Marterer / Neuchrist 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 K. Coppejans / De Loore 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Marterer / Neuchrist 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Marterer / Neuchrist 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Marterer / Neuchrist 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Coppejans / De Loore 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 0-2 → 1-2 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 K. Coppejans / De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Marek Gengel / Dalibor Svrcina vs [3] Yuki Bhambri / Saketh Myneni



ATP Gwangju Marek Gengel / Dalibor Svrcina Marek Gengel / Dalibor Svrcina 6 4 Yuki Bhambri / Saketh Myneni [3] Yuki Bhambri / Saketh Myneni [3] 7 6 Vincitore: Bhambri / Myneni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gengel / Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Myneni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 2-3 M. Gengel / Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Myneni 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Myneni 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 ace 6-6 → 6-7 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Gengel / Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Gengel / Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Gengel / Svrcina 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Mouilleron-Le-Captif (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Mouilleron le Captif Kyrian Jacquet / Clement Tabur Kyrian Jacquet / Clement Tabur 1 4 Purav Raja / Divij Sharan Purav Raja / Divij Sharan 6 6 Vincitore: Raja / Sharan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Raja / Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-5 → 4-6 K. Jacquet / Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 P. Raja / Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Jacquet / Tabur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 P. Raja / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Jacquet / Tabur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 P. Raja / Sharan 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Jacquet / Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Raja / Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Jacquet / Tabur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Raja / Sharan 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 K. Jacquet / Tabur 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 P. Raja / Sharan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 K. Jacquet / Tabur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 P. Raja / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Jacquet / Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Raja / Sharan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Kyrian Jacquet/ Clement Taburvs Purav Raja/ Divij Sharan

2. Otto Virtanen vs [LL] Kenny De Schepper



ATP Mouilleron le Captif Otto Virtanen Otto Virtanen 6 6 Kenny De Schepper Kenny De Schepper 2 4 Vincitore: Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 K. De Schepper 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. De Schepper 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 O. Virtanen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 O. Virtanen 0-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Jiri Lehecka vs Jelle Sels



ATP Mouilleron le Captif Jiri Lehecka [1] Jiri Lehecka [1] 0 6 2 Jelle Sels • Jelle Sels 0 7 4 Vincitore: Sels Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Sels 2-4 J. Lehecka 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Sels 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sels 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sels 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 J. Sels 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Sels 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J. Sels 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Sels 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Sels 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sels 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Vasek Pospisil vs [Q] Jules Marie



ATP Mouilleron le Captif Vasek Pospisil Vasek Pospisil 6 6 Jules Marie Jules Marie 3 3 Vincitore: Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Marie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Marie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 V. Pospisil 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Marie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Marie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Marie 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Marie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Marie 0-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Marie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Marie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [Q] Valentin Royer vs [3] Hugo Gaston (non prima ore: 18:30)



ATP Mouilleron le Captif Valentin Royer Valentin Royer 6 4 Hugo Gaston [3] Hugo Gaston [3] 7 6 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Gaston 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Royer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 H. Gaston 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 H. Gaston 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. Jack Sock vs [2] J.J. Wolf



ATP Mouilleron le Captif Jack Sock Jack Sock 6 4 J.J. Wolf [2] J.J. Wolf [2] 7 6 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* ace 1*-6 6-6 → 6-7 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Sock 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ANNEXE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen vs [4] Fabian Fallert / Hendrik Jebens



ATP Mouilleron le Captif Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen 7 3 10 Fabian Fallert / Hendrik Jebens [4] Fabian Fallert / Hendrik Jebens [4] 6 6 7 Vincitore: Durasovic / Niklas-Salminen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 F. Fallert / Jebens 1-0 V. Durasovic / Niklas-Salminen 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 ace 5-4 5-5 5-6 ace 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fallert / Jebens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 V. Durasovic / Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Fallert / Jebens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Durasovic / Niklas-Salminen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 F. Fallert / Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 F. Fallert / Jebens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 V. Durasovic / Niklas-Salminen 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 F. Fallert / Jebens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 F. Fallert / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Fallert / Jebens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Fallert / Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-3 → 4-3 F. Fallert / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 V. Durasovic / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 F. Fallert / Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 F. Fallert / Jebens 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 V. Durasovic / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Arthur Cazaux / Arthur Fils vs [2] Sander Arends / David Pel



ATP Mouilleron le Captif Arthur Cazaux / Arthur Fils Arthur Cazaux / Arthur Fils 0 Sander Arends / David Pel [2] Sander Arends / David Pel [2] 0 Vincitore: Arends / Pel per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [3] Sem Verbeek / Szymon Walkow vs Theo Arribage / Luke Johnson



ATP Mouilleron le Captif Sem Verbeek / Szymon Walkow [3] Sem Verbeek / Szymon Walkow [3] 6 3 4 Theo Arribage / Luke Johnson Theo Arribage / Luke Johnson 2 6 10 Vincitore: Arribage / Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 T. Arribage / Johnson 0-1 T. Arribage / Johnson 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 7-3 df 8-3 9-3 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Arribage / Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 S. Verbeek / Walkow 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 T. Arribage / Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-5 → 2-5 S. Verbeek / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 T. Arribage / Johnson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 1-3 → 1-4 S. Verbeek / Walkow 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Arribage / Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Verbeek / Walkow 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Arribage / Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Verbeek / Walkow 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 T. Arribage / Johnson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Verbeek / Walkow 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Arribage / Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 S. Verbeek / Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Arribage / Johnson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Verbeek / Walkow 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Arribage / Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Stadium Court – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Luke Saville vs [5] Enzo Couacaud



ATP Tiburon Luke Saville Luke Saville 6 0 3 Enzo Couacaud [5] Enzo Couacaud [5] 4 6 6 Vincitore: Couacaud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Saville 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Saville 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Saville 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Couacaud 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 0-5 → 0-6 L. Saville 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Couacaud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Couacaud 15-0 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Couacaud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Denis Kudla vs Leandro Riedi



ATP Tiburon Denis Kudla [1] Denis Kudla [1] 6 6 Leandro Riedi Leandro Riedi 2 3 Vincitore: Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 df ace 2-2 → 3-2 L. Riedi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Kudla 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Kudla 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. Charles Broom / Constantin Frantzen vs [2] Andrew Harris / Luke Saville



ATP Tiburon Charles Broom / Constantin Frantzen • Charles Broom / Constantin Frantzen 3 6 6 0 Andrew Harris / Luke Saville [2] Andrew Harris / Luke Saville [2] 4 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Broom / Frantzen 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 C. Broom / Frantzen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 A. Harris / Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 C. Broom / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Broom / Frantzen 3-4 A. Harris / Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Broom / Frantzen 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Harris / Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Broom / Frantzen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Broom / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 A. Harris / Saville 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Broom / Frantzen 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Harris / Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Broom / Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Harris / Saville 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Broom / Frantzen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [Q] Alex Michelsen vs Paul Jubb (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ernesto Escobedo / Nicolas Mejia vs [WC] Ezekiel Clark / Alfredo Perez



ATP Tiburon Ernesto Escobedo / Nicolas Mejia Ernesto Escobedo / Nicolas Mejia 3 6 7 Ezekiel Clark / Alfredo Perez Ezekiel Clark / Alfredo Perez 6 2 10 Vincitore: Clark / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 E. Escobedo / Mejia 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Clark / Perez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 E. Escobedo / Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Clark / Perez 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 E. Escobedo / Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Clark / Perez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 E. Escobedo / Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Clark / Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Escobedo / Mejia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Clark / Perez 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Escobedo / Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 E. Clark / Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 E. Escobedo / Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 E. Clark / Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Escobedo / Mejia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 E. Clark / Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Escobedo / Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Clark / Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Alexis Galarneau vs [2] Stefan Kozlov



ATP Tiburon Alexis Galarneau Alexis Galarneau 6 7 Stefan Kozlov [2] Stefan Kozlov [2] 1 5 Vincitore: Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Kozlov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Kozlov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Galarneau 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Galarneau 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Galarneau 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Tiebreak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

3. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs [WC] Siddhant Banthia / Carl Emil Overbeck



ATP Tiburon Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth 3 5 Siddhant Banthia / Carl Emil Overbeck Siddhant Banthia / Carl Emil Overbeck 6 7 Vincitore: Banthia / Overbeck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 S. Banthia / Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 ace 2-1 S. Banthia / Emil Overbeck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Banthia / Emil Overbeck 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 df 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 S. Banthia / Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Banthia / Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Banthia / Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Banthia / Emil Overbeck 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Leandro Riedi / Valentin Vacherot