Challenger Parma: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 23 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Parma – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Ferrari, Gianmarco

Zeppieri, Giulio vs Zekic, Miljan

Kopriva, Vit vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs (5) Passaro, Francesco

(3) Etcheverry, Tomas Martin vs Vavassori, Andrea

Travaglia, Stefano vs Qualifier

Cobolli, Flavio vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs (7) Pellegrino, Andrea

(6) Taberner, Carlos vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Skatov, Timofey

Bonadio, Riccardo vs Qualifier

(WC) Moroni, Gian Marco vs (4) Andujar, Pablo

(8) Cecchinato, Marco vs Mager, Gianluca

Agamenone, Franco vs (WC) Arnaboldi, Federico

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (Alt) Ionel, Nicholas David

(SE) Van Assche, Luca vs (2) Lajovic, Dusan

1. [1] Mate Valkuszvs [WC] Gabriele Piraino2. [Alt] Brandon Walkinvs [11] Francesco Forti3. [Alt] Federico Salomonevs [10] Luca Potenza4. [WC] Alessio De Bernardisvs [7] Cezar Cretu

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Duje Ajdukovic vs Matthieu Perchicot

2. [WC] Andrea Guerrieri vs [12] Stefano Napolitano

3. [6] Moez Echargui vs [WC] Fausto Tabacco

4. [2] Oriol Roca Batalla vs Aleksandre Metreveli

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Filip Bergevi vs [8] Alexander Weis

2. [5] Andrey Chepelev vs [Alt] Jason Taylor

3. [3] Lucas Gerch vs Luigi Sorrentino

4. [Alt] Jaroslav Pospisil vs [9] Oleksandr Ovcharenko