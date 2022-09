La sfortuna di Aleksandra Krunic

La settimana scorsa, Daria Saville si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio nel bel mezzo della partita contro Naomi Osaka. Ora è toccato ad Aleksandra Krunic subire lo stesso identico infortunio. La 29enne serba si è infortunata verso la fine del suo incontro, quando era molto vicina alla vittoria, e ora dovrà affrontare un lungo e difficile stop.

Tutto è accaduto durante le qualificazioni del WTA 250 di Tallinn, quando l’82esima classificata WTA stava conducendo per 6-4, 5-4 contro Eva Lys. Krunic stava addirittura servendo per chiudere il match, ma il suo ginocchio ha ceduto e in seguito è stato confermato che si trattava effettivamente di una rottura dei legamenti che non solo pone fine alla stagione 2022, ma condizionerà anche il 2023 della sfortunata tennista serba.