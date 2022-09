Challenger Genova, Braga, Sibiu, Villa Maria e Columbus 2: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Genova (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Adrian Andreevvs [2] Thiago Monteiro

2. Andrea Pellegrino vs [4] Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori vs [2] Roman Jebavy / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braga (Portogallo) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Nicolas Moreno De Alboranvs Timofey Skatov

2. Matheus Pucinelli De Almeida vs Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sibiu (Romania) Semifinali, terra battuta

ATP Sibiu Damir Dzumhur [6] Damir Dzumhur [6] 0 0 Nicholas David Ionel Nicholas David Ionel 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [6] Damir Dzumhurvs Nicholas David Ionel

2. [1] Federico Coria vs Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Nicholas David Ionel / Stefan Palosi OR [4] Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar vs Zvonimir Babic / Kai Wehnelt OR [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Nicholas David Ionel / Stefan Palosi vs [4] Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler OR Theo Arribage / Luca Sanchez vs [3] Luca Margaroli / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Theo Arribage / Luca Sanchez



ATP Sibiu Alexander Erler / Lucas Miedler [1] • Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 0 6 2 Theo Arribage / Luca Sanchez Theo Arribage / Luca Sanchez 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Erler / Miedler 2-1 T. Arribage / Sanchez 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Arribage / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 T. Arribage / Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Arribage / Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Arribage / Sanchez 0-15 df 0-30 0-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Arribage / Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 T. Arribage / Sanchez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Zvonimir Babic / Kai Wehnelt vs [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa Maria (Argentina) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Facundo Bagnisvs Mariano Navone

2. Facundo Diaz Acosta vs Nicolas Kicker OR [7] Renzo Olivo



Il match deve ancora iniziare

3. Facundo Juarez / Ignacio Monzon OR [4] Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta vs [3] Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Julian Cash/ Henry Pattenvs Charles Broom/ Constantin Frantzen

2. [1] Jordan Thompson vs [WC] Cannon Kingsley (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Rinky Hijikata vs [2] Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare