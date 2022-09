ATP 250 Metz: Sonego affronta Simon per i quarti di finale (con il programma di domani)

Dopo l’esordio non certo facile con Karatsev e una vittoria non così scontata, Lorenzo Sonego scende in campo contro Gilles Simon nell’incontro che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Un match sulla carta più semplice per il torinese, il cui successo, riporta Agipronews, è a quota 1,36, contro il 3,10 dell’avversario. L’azzurro è avanti anche per la conquista del primo set, a 1,44, mentre il francese è offerto a 2,60.

Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, in pole c’è il 2-0 in favore di Sonego, proposto a 1,95 e seguito dal 2-1 a 3,50. Una vittoria in due set di Simon, invece, vale 5,25 la posta, mentre l’1-2 è visto a 6,25.

In caso di vittoria Sonego sfiderà ai quarti di finale Sebastian Korda.

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Dan Added / Albano Olivetti vs [2] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

2. Lorenzo Sonego vs [WC] Gilles Simon (non prima ore: 14:00)

3. [PR] Dominic Thiem vs [2] Hubert Hurkacz

4. [1] Daniil Medvedev vs [Q] Stan Wawrinka (non prima ore: 18:00)

5. [4] Holger Rune vs Benjamin Bonzi

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Nikoloz Basilashvili vs Arthur Rinderknech

2. Emil Ruusuvuori vs [7] Alexander Bublik

3. [Q] Gregoire Barrere vs Mikael Ymer

4. Alexander Bublik / Lorenzo Musetti vs [3] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

5. [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Hugo Nys / Jan Zielinski

6. [WC] Gregoire Barrere / Quentin Halys vs Fabrice Martin / Aisam-Ul-Haq Qureshi