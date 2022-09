Davis Cup: Il resoconto del Day 1. La Svezia sorprende l’Argentina. Domani all’Unipol Arena di Bologna c’è Italia-Croazia

Davanti a oltre 2500 spettatori è iniziato oggi all’Unipol Arena il Gruppo A della Davis Cup by Rakuten Finals: sul campo in Green Set si sono affrontate Argentina e Svezia, con gli scandinavi che hanno superato a sorpresa i sudamericani con il punteggio di 2-1.

I grandi protagonisti della giornata i fratelli Ymer, Elias e Mikael, che hanno superato avversari nettamente superiori a loro in termini di classifica ATP. Nel primo singolare Elias, numero 119, ha battuto Sebastian Baez, numero 37, per 64 36 76(4) al termine di una partita emozionante. Quindi Mikael, numero 98, ha dominato Diego Schwartzman, numero 17, per 62 62. Nell’ormai ininfluente match di doppio – almeno per il risultato del confronto odierno – la coppia argentina formata da Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos ha accorciato le distanze battendo Andre Goransson ed Elias Ymer col punteggio di 36 63 62.

“Sono molto impressionante dal rendimento dei ragazzi, quello che hanno fatto oggi è fantastico – ha dichiarato il capitano svedese Johan Hedsberg – sono orgoglioso e felice delle prestazioni di Elias e di Mikael. Ovviamente tutte le squadre giocano ad un livello molto alto, quindi dobbiamo continuare su questa strada e non distrarci. Siamo solo al primo match”.

“Non siamo partiti bene, ma la Davis è questa – ha detto il capitano argentino Guillermo Coria – le classifiche contano fino a un certo punto e oggi è arrivata un’ulteriore conferma. Comunque è stato importante vincere il punto del doppio, potrebbe risultare decisivo ai fini della classifica finale del girone. Le sfide con Croazia e Italia saranno dure, ma la squadra è pronta a lottare fino a sabato. Il tempo di recuperare c’è e di certo non ci arrendiamo”.

Domani è in programma il secondo incontro, sempre con inizio alle ore 15, con l’Italia che esordisce affrontando la Croazia. Il capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner (numero 11 ATP), Matteo Berrettini (numero 15), Lorenzo Musetti (numero 30), Fabio Fognini (numero 55) e Simone Bolelli (numero 23 del ranking ATP di doppio).

Nella Croazia capitanata da Vedran Martic non ci sarà Marin Cilic (numero 16 del ranking ATP), che ha rinunciato in extremis ed è stato sostituito da Nino Serdarusic (numero 278). Il numero uno della squadra è Borna Coric (26 ATP), vincitore a sorpresa lo scorso agosto al Masters 1000 di Cincinnati. Completano la squadra Borna Gojo (numero 164 ATP) e la fortissima coppia di doppio formata da Nikola Mektic e Mate Pavic.

Il calendario e i risultati

Tutte le partite del Gruppo A inizieranno tutti alle ore 15, secondo il seguente calendario:

13 settembre: Argentina-Svezia 1-2

14 settembre: Italia-Croazia

15 settembre: Croazia-Svezia

16 settembre: Italia-Argentina

17 settembre: Croazia-Argentina

18 settembre: Italia-Svezia

La formula della manifestazione

Gli incontri della fase a gironi si giocano in quattro differenti città: oltre a Bologna le sedi sono Amburgo, Glasgow e Valencia. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime due classificate che accederanno alla fase finale. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Il tabellone della fase finale verrà compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi.

Fase a gironi:

Girone B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Girone C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Girone D (Glasgow): Usa, Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda

Fase ad eliminazione diretta (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B

La copertura televisiva

Le Davis Cup by Rakuten Finals hanno una straordinaria copertura televisiva. Per la prima volta – e fino al 2024 – la fase a gruppi e quella a eliminazione diretta viene trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per quanto riguarda il girone di Bologna, la RAI diffonde in chiaro in diretta suRaiDue le partite dell’Italia, mentre quelle delle altre squadre sono trasmesse in differita su RaiSport ilgiorno successivo.

Inoltre, gli appassionati possono seguire punto per punto tutti i match dei quattro gironi finali attraverso SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis. SuperTennis ha uno studio all’interno della Unipol Arena per i collegamenti e le interviste in diretta.