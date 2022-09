Us Open: Iga Swiatek conquista il torneo. Cammino perfetto per la polacca (Video)

Iga Swiatek è la padrona del tennis femminile mondiale. La numero uno del ranking WTA ha prolungato la sua incredibile stagione, vincendo il decimo titolo – sempre senza cedere set – ed ora ha vinto gli US Open. Si tratta del terzo Grande Slam della carriera di Iga, il secondo nel 2022, in quello che è il suo settimo trofeo della stagione.

La polacca ha segnato il suo destino con una vittoria per 6-2, 7-6(5) contro la quinta testa di serie Ons Jabeur, che ha rischiato un incredibile upset nel secondo set. La tunisina era sotto 6-2, 3-0 e si è trovata di fronte a due palle break, ma ha raggiunto il 4-4 e ha avuto le sue palle break per ribaltare la partita. Ma Swiatek ha tenuto duro, è andata al tie-break e si è trovata sotto per 5-4 prima di ribaltare la partita e conquistare un altro trofeo.

Il dominio di Iga sta diventando sempre più evidente in un anno in cui ha ottenuto 37 vittorie consecutive, per poi vacillare dopo aver visto terminare la striscia. Quel che è certo è che ora ha risposto vincendo gli US Open in grande stile, aprendo un divario di oltre 5.000 punti sulla seconda classificata, che ora sarà Ons Jabeur.

Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 7 O. Jabeur [5] O. Jabeur [5] 2 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 O. Jabeur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-0 → 3-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Jabeur 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

1 ACES 02 DOUBLE FAULTS 457/72 (79%) FIRST SERVE % IN 47/75 (63%)33/57 (58%) WIN % ON 1ST SERVE 25/47 (53%)7/15 (47%) WIN % ON 2ND SERVE 9/28 (32%)11/16 (69%) NET POINTS WON 7/15 (47%)5/12 (42%) BREAK POINTS WON 3/9 (33%)41/75 (55%) RECEIVING POINTS WON 32/72 (44%)19 WINNERS 1430 UNFORCED ERRORS 3381 TOTAL POINTS WON 668637.3 ft DISTANCE COVERED 8428.4 ft58.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 57.3 ft

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE FEMMINILE