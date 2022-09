Alcaraz su Instagram di Sinner: "Anche tu meritavi di vincere".

Carlos Alcaraz, 19 anni, si è qualificato per le semifinali degli US Open grazie al trionfo sull’italiano Jannik Sinner, 21 anni, e al termine del match si è premurato di visitare i social network del suo avversario per lasciargli un messaggio di apprezzamento.

Ha scritto Sinner: “Ho lasciato tutto in campo ieri sera, ma non era destino. L’atmosfera e il sostegno erano qualcosa di speciale che non dimenticherò mai. Questo fa male, ma si torna a lavorare e avanti il prossimo. @carlitosalcarazz, complimenti, è stata una battaglia incredibile! In bocca al lupo per il resto del torneo”.

Risponde Alcaraz: “Anche tu hai meritato di vincere. Ci saranno molti altri incontri tra noi. È stato bello affrontarti, come sempre”, ha detto lo spagnolo.