Challenger di Como: Arnaldi e Bonadio approdano nei quarti di finale. In doppio avanzano i cugini Andrea e Federico Arnaboldi (Con il programma di domani)

Avanzano Matteo Arnaldi (21 anni) e Riccardo Bonadio, salutano la terra rossa di Villa Olmo Giulio Zeppieri (testa di serie numero 2), Giovanni Oradini che arrivava dalle qualificazioni e il giocatore di casa Federico Arnaboldi. E’ questo il bilancio della prima giornata del Challenger Atp “Città di Como” dedicata agli ottavi di finale.

Esce con tanti rimpianti la testa di serie numero 2, Giulio Zeppieri. Il ventenne romano può recriminare – di fronte comunque ad un avversario mai domo come lo slovacco Lukas Klein che già aveva eliminato la testa di serie numero 1 Marco Cecchinato – su un primo set perso al tiebreak dopo essere stato avanti 5-3, e su ben tre match point (due consecutivi) non sfruttati nel tiebreak dell’ultimo parziale. In precedenza, anche nella frazione decisiva, Zeppieri era andato a servire per il match per ben due volte, perdendo il servizio sua sul 5-4 sia sul 6-5. Tanta amarezza, dunque, per i giovane italiano.

Nel derby azzurro tra Riccardo Bonadio – reduce dalle qualificazioni del suo primo Slam in carriera (gli Us Open) – e il giovane di casa Federico Arnaboldi, ad imporsi è stato il primo che ha sempre condotto nel punteggio chiudendo sul 6-2 6-3. Bonadio sfiderà ora Klein per un posto in semifinale al Challenger di Como. Nell’altro derby azzurro di giornata invece il 21enne Matteo Arnaldi, che in queste ore ha raggiunto il proprio best ranking (numero 168 dell’Atp), ha piegato non senza soffrire per 2-6 7-5 6-2 il tenace Giovanni Oradini che arrivava dalle qualificazioni. Tra Arnaldi e la semi ora c’è solo Fatic.

Oggi intanto è entrato nel vivo anche il tabellone di doppio. Il sempre amato giamaicano Dustin Brown, in coppia con il tedesco Julian Lenz, ha superato in rimonta il tandem testa di serie numero 4 composto dall’uzbeco Sanjar Fayziev e dall’ucraino Vladyslav Manafov con i punteggio di 4-6 7-5 10/5. In campo anche i cugini Federico e Andrea Arnaboldi, già semifinalisti in passato a Villa Olmo, che si sono aggiudicati la sfida contro i bosniaci Mirza Basic e Damir Dzumhur (in rimonta) per 4-6 6-4 10/7.

Il programma di domani prevede il completamento degli ottavi di finale del tabellone di singolare. Spiccano in particolare i due match (difficili) che vedono impegnati i giovani azzurri Francesco Passaro e Matteo Gigante, il primo opposto al forte bosniaco Damir Dzumhur, il secondo al servo Miljan Zekic che all’esordio ha eliminato Stefano Travaglia.

RISULTATI

Tabellone principale (secondo turno): Lukas Klein (Svk) b. Giulio Zeppieri (Ita, 2) 7-6 (5) 2-6 7-6 (8); Nerman Fatic (Bhi) b. Lucas Miedler (Aut) 6-3 6-3; Riccardo Bonadio (Ita, 6) b. Federico Arnaboldi (Ita, WC) 6-2 6-3; Matteo Arnaldi (Ita, 5) b. Giovanni Oradini (Ita, Q) 2-6 7-5 6-2.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Miljan Zekic vs [WC] Matteo Gigante

2. [LL] Kenny De Schepper vs [Q] Marius Copil

3. Damir Dzumhur vs [3] Francesco Passaro (non prima ore: 14:00)

4. Lukas Klein / Igor Zelenay vs Dustin Brown / Julian Lenz

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Lucas Gerch vs Cedrik-Marcel Stebe

2. [WC] Gianmarco Ferrari / Gabriele Piraino vs Viktor Durasovic / Otto Virtanen

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Nikola Milojevic / Miljan Zekic

4. [Alt] Andrea Arnaboldi / Federico Arnaboldi vs David Pichler / Vitaliy Sachko