Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 2. Gli Us Open perdono Naomi Osaka e Emma Raducanu che crollerà in classifica

Naomi Osaka, ex numero uno del mondo e campionessa degli US Open nel 2018 e nel 2020, è stata sconfitta questa notte nel primo turno dell’ultimo Grande Slam della stagione, dall’americana Danielle Collins, finalista agli Australian Open nel 2022 e top 20.

Tornata al tennis dopo diversi mesi di assenza per infortunio, la Collins ha giocato ad alto livello per sconfiggere la Osaka, per 7-6(5), 6-3 in una battaglia di 1h35 che è stata il miglior incontro femminile del primo turno degli US Open e in cui la giocatrice di casa è stata superiore nei momenti decisivi. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per Osaka, che non perdeva così tante partite di fila da quattro anni.

In poche ore, gli US Open hanno perso le loro ultime due campionesse: Emma Raducanu e Naomi Osaka.

Infatti Emma Raducanu non potrà difendere il suo titolo agli US Open dopo aver perso il suo match di primo turno.

Di fronte alla sempre pericolosa Alize Cornet, la giovane britannica ha vissuto un momento totalmente diverso rispetto al 2021 e ha perso 6-3, 6-3, in 1h40 minuti.

Nonostante il forte sostegno proveniente dagli spalti (il pubblico era quasi tutto dalla sua parte), la verità è che la Raducanu non ha mai avuto possibilità per infastidire la Cornet e ha finito per commettere 31 errori non forzati e solo 15 vincenti.

Con questa sconfitta Raducanu perderà quasi 2000 punti e, se all’inizio del torneo si trovava all’11° posto, alla fine scenderà circa all’80°.

Us Open – 1° Turno – Hard

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Baez vs C. Alcaraz



Slam Us Open S. Baez S. Baez 0 5 5 0 C. Alcaraz [3] • C. Alcaraz [3] 0 7 7 2 Vincitore: C. Alcaraz per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Alcaraz 0-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Van Uytvanck vs V. Williams



Slam Us Open A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 6 7 V. Williams V. Williams 1 6 Vincitore: A. Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Van Uytvanck 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Williams 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-3 → 3-3 A. Van Uytvanck 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

R. Hijikata vs R. Nadal



Slam Us Open R. Hijikata R. Hijikata 6 2 3 3 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 4 6 6 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Hijikata 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Osaka vs D. Collins



Slam Us Open N. Osaka N. Osaka 6 3 D. Collins [19] D. Collins [19] 7 6 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Collins 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Collins 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 2-2 D. Collins 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 D. Collins 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 N. Osaka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Collins 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Collins 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 J. Paolini J. Paolini 3 0 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 J. Paolini 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

I. Swiatekvs J. Paolini

G. Minnen vs S. Stephens



Slam Us Open G. Minnen G. Minnen 6 3 3 S. Stephens S. Stephens 1 6 6 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Minnen 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 3-5 → 3-6 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 S. Stephens 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 1-0 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

D. Altmaier vs J. Sinner



Slam Us Open D. Altmaier D. Altmaier 7 2 1 6 1 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 5 6 6 3 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-15 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 D. Altmaier 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

E. Raducanu vs A. Cornet



Slam Us Open E. Raducanu [11] E. Raducanu [11] 3 3 A. Cornet A. Cornet 6 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cornet 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Cornet 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Schwartzman vs J. Sock



Slam Us Open D. Schwartzman [14] D. Schwartzman [14] A 3 5 6 1 J. Sock • J. Sock 40 6 7 0 0 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-0 → 5-0 J. Sock 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-6 → 5-7 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 2-5 J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open V. Golubic V. Golubic 2 2 J. Pegula [8] J. Pegula [8] 6 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Pegula 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Golubic 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Golubicvs J. Pegula

J. Isner vs F. Delbonis



Slam Us Open J. Isner J. Isner 6 6 7 F. Delbonis F. Delbonis 3 1 5 Vincitore: J. Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Delbonis 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

M. Cilic vs M. Marterer



Slam Us Open M. Cilic [15] M. Cilic [15] 6 6 7 M. Marterer M. Marterer 3 2 5 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 M. Marterer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df ace 5-2 → 6-2 M. Marterer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Marterer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. Anisimova vs Y. Putintseva



Slam Us Open A. Anisimova [24] A. Anisimova [24] 3 3 Y. Putintseva Y. Putintseva 6 6 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Putintseva 40-15 3-5 → 3-6 A. Anisimova 0-15 30-30 df 3-4 → 3-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0









Slam Us Open G. Dimitrov [17] G. Dimitrov [17] 6 6 6 S. Johnson S. Johnson 3 2 2 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 2-1 → 3-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 5-2 → 6-2 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Johnson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-0 → 1-0

G. Dimitrovvs S. Johnson

E. Andreeva vs P. Kvitova



Slam Us Open E. Andreeva E. Andreeva 6 0 P. Kvitova [21] P. Kvitova [21] 7 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-4 → 0-5 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 0-1 → 0-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df ace 6-6 → 6-7 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 E. Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2

P. Badosa vs L. Tsurenko



Slam Us Open P. Badosa [4] P. Badosa [4] 3 7 6 L. Tsurenko L. Tsurenko 6 6 3 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Badosa 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 P. Badosa 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Tsurenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Tsurenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Badosa 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

M. Giron vs F. Tiafoe



Slam Us Open M. Giron M. Giron 6 4 3 F. Tiafoe [22] F. Tiafoe [22] 7 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Giron 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Giron 0-15 df 0-30 15-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* df 0-2* ace 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace ace 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Giron 30-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 17:00

G. Muguruza vs C. Tauson



Slam Us Open G. Muguruza [9] G. Muguruza [9] 6 7 C. Tauson C. Tauson 3 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 C. Tauson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 G. Muguruza 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Djere vs A. Rublev



Slam Us Open L. Djere L. Djere 6 3 6 6 4 A. Rublev [9] A. Rublev [9] 7 6 3 4 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs O. Otte



Slam Us Open H. Hurkacz [8] H. Hurkacz [8] 6 6 6 O. Otte O. Otte 4 2 4 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 O. Otte 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 O. Otte 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 6-2 O. Otte 15-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 H. Hurkacz 4-1 → 5-1 O. Otte 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 O. Otte 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Krueger vs V. Azarenka



Slam Us Open A. Krueger A. Krueger 1 6 2 V. Azarenka [26] V. Azarenka [26] 6 4 6 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Azarenka 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Krueger 40-0 1-4 → 2-4 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Krueger 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 V. Azarenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Krueger 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krueger 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 1-5 → 1-6 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Krueger 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 0-3 → 1-3 A. Krueger 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 0-1









Slam Us Open C. Harrison C. Harrison 1 3 A. Sabalenka [6] A. Sabalenka [6] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 C. Harrison 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 C. Harrison 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 1-1 C. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 1-4 C. Harrison 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 C. Harrison 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

C. Harrisonvs A. Sabalenka

J. Vesely vs D. Evans



Slam Us Open J. Vesely J. Vesely 4 1 1 D. Evans [20] D. Evans [20] 6 6 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Evans 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Vesely 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 1-5 → 1-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Vesely 0-15 15-15 ace 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Evans 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Vesely 0-0

L. Davis vs L. Bronzetti



Slam Us Open L. Davis • L. Davis 30 4 7 5 L. Bronzetti L. Bronzetti 30 6 6 4 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1

D. Shapovalov vs M. Huesler



Slam Us Open D. Shapovalov [19] D. Shapovalov [19] 2 6 6 3 6 M. Huesler M. Huesler 6 4 4 6 1 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-1 → 6-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Huesler 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Huesler 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 30-30 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 M. Huesler 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 2-5 → 2-6 M. Huesler 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-15 df 30-40 df 0-1 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 17:00

L. Siegemund vs S. Cirstea



Slam Us Open L. Siegemund L. Siegemund 4 4 S. Cirstea S. Cirstea 6 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Cirstea 4-4 L. Siegemund 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 S. Cirstea 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Siegemund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Cirstea 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Liu vs A. Potapova



Slam Us Open C. Liu C. Liu 1 4 A. Potapova A. Potapova 6 6 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Liu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Liu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Potapova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Liu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Liu 0-40 15-40 0-1 → 0-2

P. Martinez vs C. Eubanks



Slam Us Open P. Martinez P. Martinez 5 3 6 C. Eubanks C. Eubanks 7 6 7 Vincitore: C. Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* ace 6-6 → 6-7 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Eubanks 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 5-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 P. Martinez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 2-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

F. Fognini vs A. Karatsev



Slam Us Open F. Fognini F. Fognini 1 5 6 6 6 A. Karatsev A. Karatsev 6 7 4 1 4 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df ace 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-0 → 5-1 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-15 2-5 → 3-5 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0









Slam Us Open Q. Zheng Q. Zheng 6 3 6 J. Ostapenko [16] J. Ostapenko [16] 3 6 4 Vincitore: Q. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Ostapenko 1-2 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Q. Zheng 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Q. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Zheng 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Q. Zheng 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Q. Zheng 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

Q. Zhengvs J. Ostapenko

P. Gojowczyk vs H. Rune



Slam Us Open P. Gojowczyk P. Gojowczyk 2 4 6 H. Rune [28] H. Rune [28] 6 6 7 Vincitore: H. Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Gojowczyk 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 P. Gojowczyk 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 H. Rune 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

N. Gombos vs A. Ramos-Vinolas



Slam Us Open N. Gombos N. Gombos 3 4 5 A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 6 6 7 Vincitore: A. Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 N. Gombos 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Sherif vs M. Kostyuk



Slam Us Open M. Sherif M. Sherif 6 4 M. Kostyuk M. Kostyuk 7 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kostyuk 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-4 → 3-4 M. Sherif 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kostyuk 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open K. Pliskova [22] K. Pliskova [22] 6 4 7 M. Linette M. Linette 2 6 6 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 7*-2 7*-3 7-4* 7-5* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Pliskova 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Pliskova 15-0 0-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Linette 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Linette 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 4-2 → 5-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Pliskovavs M. Linette

T. Griekspoor vs F. Coria



Slam Us Open T. Griekspoor T. Griekspoor 5 4 3 F. Coria F. Coria 7 6 6 Vincitore: F. Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 F. Coria 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Coria 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Coria 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

J. Brooksby vs D. Lajovic



Slam Us Open J. Brooksby • J. Brooksby 0 6 6 3 D. Lajovic D. Lajovic 0 2 0 0 Vincitore: J. Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Brooksby 3-0 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-0 → 5-0 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Brooksby 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Juvan vs C. Bucsa



Slam Us Open K. Juvan K. Juvan 4 4 C. Bucsa C. Bucsa 6 6 Vincitore: C. Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Bucsa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-0 15-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Bucsa 15-0 30-15 4-5 → 4-6 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open J. Sousa J. Sousa 1 7 7 6 M. McDonald M. McDonald 6 6 6 3 Vincitore: J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6-6 → 7-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 J. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. McDonald 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

J. Sousavs M. McDonald

A. Petkovic vs B. Bencic



Slam Us Open A. Petkovic A. Petkovic 2 6 4 B. Bencic [13] B. Bencic [13] 6 4 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bencic 15-0 30-0 4-5 → 4-6 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 B. Bencic 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Bencic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Petkovic 0-15 df 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1

S. Querrey vs I. Ivashka



Slam Us Open S. Querrey • S. Querrey 6 4 6 3 0 I. Ivashka I. Ivashka 4 6 7 6 0 Vincitore: I. Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 S. Querrey 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* df 6-6 → 6-7 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Querrey 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Ivashka 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df df 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 I. Ivashka 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Ivashka 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Querrey 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A df 3-1 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

P. Stearns vs E. Alexandrova



Slam Us Open P. Stearns • P. Stearns 0 4 6 3 E. Alexandrova [28] E. Alexandrova [28] 0 6 4 4 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Stearns 3-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 E. Alexandrova 3-4 P. Stearns 0-15 15-30 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Stearns 40-15 1-1 → 2-1 P. Stearns 0-0 P. Stearns 0-15 15-15 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Stearns 0-30 1-1 Risultato 6-4 P. Stearns 0-15 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Risultato 6-4 P. Stearns 40-40 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 40-15 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 15-15 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 0-15 0-0 Risultato 6-4 E. Alexandrova 0-15 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Stearns 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Stearns 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 E. Alexandrova 40-40 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 40-30 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-30 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-15 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-15 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 3-5 Risultato 4-6 P. Stearns 30-15 40-15 2-5 Risultato 4-6 P. Stearns 0-15 df 2-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-0 2-4 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 2-4 Risultato 4-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Stearns 3-4 → 3-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 E. Alexandrova 3-4 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 A-40 2-3 → 2-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Us Open M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 6 L. Noskova L. Noskova 2 7 2 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Noskova 0-30 0-40 4-2 → 5-2 L. Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

M. Bouzkovavs L. Noskova

M. Kecmanovic vs L. Tien



Slam Us Open M. Kecmanovic [32] M. Kecmanovic [32] 3 6 6 6 L. Tien L. Tien 6 1 3 3 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 L. Tien 15-0 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Tien 0-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Tien 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Tien 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Tien 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic ace 3-2 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

A. Mannarino vs G. Brouwer



Slam Us Open A. Mannarino A. Mannarino 3 4 4 G. Brouwer G. Brouwer 6 6 6 Vincitore: G. Brouwer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Mannarino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Mannarino 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 3-5 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Brouwer 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Brouwer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open L. Fruhvirtova L. Fruhvirtova 6 6 X. Wang X. Wang 3 4 Vincitore: L. Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Fruhvirtova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 X. Wang 0-15 0-30 0-40 df df 4-4 → 5-4 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Fruhvirtova 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Fruhvirtovavs X. Wang

J. Duckworth vs C. O’Connell



Slam Us Open J. Duckworth J. Duckworth 4 7 6 6 C. O'Connell C. O'Connell 6 6 2 3 Vincitore: J. Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

Y. Yuan vs J. Fourlis



Slam Us Open Y. Yuan Y. Yuan 6 6 J. Fourlis J. Fourlis 3 2 Vincitore: Y. Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Yuan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 J. Fourlis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Yuan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Fourlis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Yuan 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 5-2 J. Fourlis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-0 → 5-1 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Popyrin vs C. Tseng



Slam Us Open A. Popyrin A. Popyrin 6 7 7 C. Tseng C. Tseng 3 6 6 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 3*-1 4-1* ace 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Popyrin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 5-5 → 6-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Popyrin 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* df 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6 → 7-6 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Tseng 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Tseng 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-30 40-40 5-3 → 6-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Tseng 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Tseng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open C. Norrie [7] C. Norrie [7] 6 7 6 B. Paire B. Paire 0 6 0 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 B. Paire 5-0 → 6-0 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

C. Norrievs B. Paire

B. Pera vs A. Kalinina



Slam Us Open B. Pera B. Pera 4 4 A. Kalinina A. Kalinina 6 6 Vincitore: A. Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Kalinina 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Pera 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 B. Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-3 → 2-4 A. Kalinina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Pera 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2

B. Coric vs E. Couacaud



Slam Us Open B. Coric [25] B. Coric [25] 6 7 3 4 7 E. Couacaud E. Couacaud 2 6 6 6 5 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 E. Couacaud 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Couacaud 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Coric 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 E. Couacaud 30-30 df 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 1-3 → 2-3 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 E. Couacaud 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 B. Coric 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Couacaud 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Coric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 6-5 → 6-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 30-0 4-4 → 5-4 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

T. Townsend vs K. Siniakova



Slam Us Open T. Townsend T. Townsend 4 6 2 K. Siniakova K. Siniakova 6 4 6 Vincitore: K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 1-5 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-2 → 0-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 4-2 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 T. Townsend 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open B. Nakashima B. Nakashima 7 6 6 P. Kotov P. Kotov 6 2 2 Vincitore: B. Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Kotov 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Kotov 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Nakashima ace 2-1 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Kotov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 B. Nakashima 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

B. Nakashimavs P. Kotov

E. Rybakina vs C. Burel



Slam Us Open E. Rybakina [25] E. Rybakina [25] 4 4 C. Burel C. Burel 6 6 Vincitore: C. Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 C. Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 C. Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Burel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Burel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 3-4 → 4-4 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Burel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Burel 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Goffin vs L. Musetti



Slam Us Open D. Goffin D. Goffin 6 5 4 6 6 L. Musetti [26] L. Musetti [26] 3 7 6 3 7 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 6-5 → 6-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 ace 15-30 30-30 40-40 3-0 → 3-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Kenin vs J. Niemeier



Slam Us Open S. Kenin S. Kenin 6 4 J. Niemeier J. Niemeier 7 6 Vincitore: J. Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 S. Kenin 30-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 J. Niemeier 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Niemeier 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Niemeier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Niemeier 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Niemeier 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open K. Kanepi K. Kanepi 7 6 T. Martincova T. Martincova 6 3 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Kanepi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Kanepi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Martincova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Martincova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Kanepivs T. Martincova

F. Verdasco vs S. Kwon



Slam Us Open F. Verdasco F. Verdasco 2 7 3 3 S. Kwon S. Kwon 6 6 6 6 Vincitore: S. Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Verdasco 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Kwon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Verdasco 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-6 → 7-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 4-4 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kwon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-5 → 2-6 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5

E. Mertens vs I. Begu



Slam Us Open E. Mertens [32] E. Mertens [32] 6 2 3 I. Begu I. Begu 3 6 6 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Mertens 0-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 I. Begu 15-0 15-15 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 I. Begu 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-40 2-5 → 2-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Mertens 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Begu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Munar vs R. Carballes Baena



Slam Us Open J. Munar • J. Munar 0 1 3 6 1 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 0 6 6 4 4 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Munar 1-4 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open T. Daniel T. Daniel 4 7 2 2 R. Gasquet R. Gasquet 6 6 6 6 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Gasquet 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 T. Daniel 4-4 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 T. Daniel 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 R. Gasquet 40-15 3-4 → 3-5 T. Daniel 3-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Danielvs R. Gasquet

E. Cocciaretto vs A. Sasnovich



Slam Us Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 2 4 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

V. Gracheva vs P. Martic



Slam Us Open V. Gracheva V. Gracheva 4 6 P. Martic P. Martic 6 7 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 5-4 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 V. Gracheva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 P. Martic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 P. Martic 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 V. Gracheva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Gracheva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Kubler vs M. Ymer