Wu e Zhang fanno la storia della Cina agli US Open

Il tabellone principale degli US Open non è ancora iniziato, ma l’edizione 2022 dell’ultimo Grande Slam dell’anno sta già facendo la storia della Cina. Per la prima volta, il gigantesco Paese asiatico avrà una rappresentanza nel tabellone del singolare maschile degli US Open e non si tratta di una sola ma di due presenze.

Yibing Wu, l’ex bambino prodigio che ha vinto gli US Open juniores nel 2017 e che ora ha 22 anni, e Zhang Zhizhen, che a 25 anni sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, sono entrati nella storia e si sono qualificati la scorsa notte per il main draw dell’ultimo Major dell’anno brillando nel turno decisivo di qualificazione.

Nel turno finale di qualificazione, Wu (178° ATP) ha battuto il francese Corentin Moutet (112°) per 7-6(5), 6-2 mentre Zhang (138°) ha battuto il belga Zizou Bergs (155°) per 6-2, 6-4.