ITF Prerov e Braunscheig: I Main Draw

ITF PREROV(Cze 60k terra)

[1] Natalija Stevanovic vs Eva Vedder

Linda Klimovicova vs Irene Burillo escorihuela

Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD

Daniela Seguel vs [7] Angela Fita boluda

[3] Katharina Hobgarski vs Miriam Kolodziejova

Justina Mikulskyte vs Rebecca Sramkova

TBD vs TBD

Sada Nahimana vs [6] Anna Siskova

[8] Camilla Rosatello vs Yvonne Cavalle-reimers

Barbora Palicova vs TBD

Daniela Vismane vs Rosa Vicens mas

Dominika Salkova vs [4] Natalia Vikhlyantseva

[5] Carole Monnet vs Gabriela Ce

Linda Sevcikova vs TBD

TBD vs TBD

[2] Lina Gjorcheska vs TBD





[1] Lea BoskovicvsMara GuthAngelina Wirgesvs TBDJulia Middendorfvs TBD[6] Chihiro Muramatsuvs TBD

[3] Brenda Fruhvirtova vs TBD

Nuria Brancaccio vs Maileen Nuudi

Joelle Lilly Sophie Steur vs Anna Klasen

Sina Herrmann vs [5] Weronika Falkowska

[7] Mona Barthel vs Martha Matoula

Julia Avdeeva vs Elizabeth Halbauer

Veronika Erjavec vs TBD

Ziva Falkner vs [4] Marie Benoit

[8] Valeriya Strakhova vs TBD

Noma Noha akugue vs TBD

Martina Colmegna vs TBD

Chiara Scholl vs [2] Cagla Buyukakcay