Masters 1000 Cincinnati: Borna Coric elimina anche Norrie ed è in finale. Sfiderà Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto il n.1 del mondo Daniil Medvedev (Video)

È davvero tornato! Borna Coric, ex numero 12’ATP e ora classificato 152 esimo in classifica, sta trovando una settimana davvero eccezionale ed è in finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Dopo Lorenzo Musetti, Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut e Felix Auger-Aliassime, l’ultima vittima del 25enne croato è stato Cameron Norrie. Di fronte al numero 11 del mondo, Coric non si è fatto scoraggiare e ha prodotto un altro spettacolo impressionante per chiudere il match per 6-3, 6-4 contro il giustiziere di Carlos Alcaraz.

Norrie forse aveva ancora la stanchezza della sera prima, ma Coric è partito male. Il croato si è trovato infatti sotto 3-1 e 0-30 prima di riprendere e vincere cinque giochi di fila per aggiudicarsi il primo set. Coric non ha rallentato e ha preso in mano il controllo dell’incontro e si è assicurato la sua seconda finale in un torneo di questa portata, dopo aver perso la finale di Shanghai nel 2018 contro Novak Djokovic.

In termini di classifica, Coric si assicurato il rientro immediato nella top 50 (balza provvisoriamente al 48° posto), con il titolo che gli varrà un salto al 29° posto e di conseguenza lo status di testa di serie agli US Open.

In finale sfiderà Stefanos Tsitsipas. Il numero sette del mondo è il secondo finalista del torneo americano. Per il 24enne greco si tratta della prima finale a Cincinnati, la sesta nei tornei Masters 1000 e la più importante sul veloce da quando vinse le ATP Finals nel 2019.

Per la terza volta in carriera il greco è riuscito ad avere la meglio sul numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il 24enne ha sconfitto il russo in tre set con i parziali di 7-6 (8/6) 3-6 6-3 al termine di quasi 2h30′ di gioco.

In finale, Tsitsipas incontrerà come dicevamo il croato Borna Coric in quello che sarà il terzo incontro tra i due (1-1). Si tratta del primo duello dopo l’epico scontro nel terzo turno degli US Open 2020, vinto dal croato che ha ottenne in quell’occasione il suo miglior risultato in carriera nei Major.

