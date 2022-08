Masters 1000 Cincinnati: Fabio Fognini gioca due set alla pari contro Rublev poi cede alla distanza

Fabio Fognini si ferma al secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro è stato sconfitto da Andrey Rublev con il risultato di 67 (7) 76 (3) 62 dopo 2 ore e 28 minuti di partita.

Da segnalare che Fabio dopo aver vinto il primo set al tiebreak nel tiebreak del secondo parziale si è trovato avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione ma qui ha subito un duro parziale di cinque punti consecutivi perdendo la frazione per 7 a 3.

Nel terzo set l’azzurro dal 2 a 1 in suo favore, senza break, subiva un duro parziale di cinque game consecutivi uscendo di scena dal torneo per 6 a 2.

ATP Cincinnati Fabio Fognini Fabio Fognini 7 6 2 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 7 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-15 15-30 30-30 40-30 df 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

7 ACES 99 DOUBLE FAULTS 261/109 (56%) FIRST SERVE 58/97 (60%)46/61 (75%)1ST SERVE POINTS WON47/58 (81%)27/48 (56%) 2ND SERVE POINTS WON 25/39 (64%)4/7 (57%) BREAK POINTS SAVED 2/3 (67%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1611/58 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/61 (25%)14/39 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 21/48 (44%)1/3 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)16 RETURN GAMES PLAYED 1616/20 (80%) NET POINTS WON 8/16 (50%)37 WINNERS 2840 UNFORCED ERRORS 2973/109 (67%) SERVICE POINTS WON 72/97 (74%)25/97 (26%) RETURN POINTS WON 36/109 (33%)98/206 (48%) TOTAL POINTS WON 108/206 (52%)206 km/h MAX SPEED 216 km/h187 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h150 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 143 km/h