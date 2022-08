Combined Cincinnati: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Fabio Fognini al secondo turno. Amara sconfitta per la Giorgi. Out Lorenzo Musetti e Martina Trevisan. In campo Sonego (LIVE)

Amara sconfitta di Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati.

La 30enne di Macerata, n.65 del ranking, reduce dagli ottavi di Toronto, ha ceduto 64 57 64, dopo due ore e mezza di gioco, all’ucraina Marta Kostyuk, n.74 del ranking, promossa dalle qualificazioni (dove al primo turno aveva battuto Jasmine Paolini, n.52 WTA).

Da segnalare che nel terzo set la Giorgi sul 3-0 portando ad otto il numero di game vinti consecutivamente ha mancato addirittura quattro palle per il 4-0 e Kostyuk ne ha approfittato per rifarsi sotto (3-2) riaprendo poi il match (3-3). Camila “si è spenta” un’altra volta e Marta le ha strappato ancora la battuta passando a condurre 4-3. La tennista ucraina, dopo aver annullato all’azzurra due opportunità del riaggancio, e salita 5-3 portando a cinque il numero dei giochi consecutivi. Giorgi ha accorciato le distanze tenendo per la prima volta nell’incontro la battuta a zero (5-4) ma Kostyuk ha chiuso 6-4 al terzo match-point su un diritto lungo dell’azzurra.

Fabio Fognini approda al secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Poca storia nel match di Fabio, oggi n.61 del mondo, e Albert Ramos Vinolas, n. 40 ma battuto dall’azzurro ben 9 volte negli 11 scontri diretti delle rispettive onorate carriere.

L’azzurro ha sconfitto lo spagnolo per 6-2 6-3 in un’ora a 23 minuti. Al prossimo turno lo aspetta Andrey Rublev, n.8 del mondo e n.6 del tabellone.

Lorenzo Musetti fuori al primo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Il 20enne di Carrara, n.33 ATP, promosso dalle qualificazioni, è stato battuto all’esordio nel main draw per 76(2) 63, in un’ora e 53 minuti di gioco, dal croato Borna Coric, n.152 ATP, in gara con il ranking protetto.

Da segnalare che Lorenzo è partito fortissimo volando sul 3-0 con chance del doppio break salvata da Borna (3-1). L’azzurro ha difeso il vantaggio fino al 4-1 poi il croato piano piano è entrato in partita, con Coric che ha impattato sul 4 pari. In un lunghissimo decimo gioco (16 punti) il croato ha offerto un set-point all’azzurro che in pratica non se lo è nemmeno giocato spedendo fuori una risposta di rovescio non impossibile su una seconda di servizio del suo avversario (5-5). A decidere è stato il tie-break: Coric ha sbagliato il primo punto, poi più nulla, e se lo è aggiudicato per 7 a 2.

Nel secondo set Borna ha piazzato il break decisivo sul 4 a 3 chiudendo nel gioco successivo la partita per 6 a 3.

Esordio amaro per Martina Trevisan nel WTA 1000 di Cincinnati.

La 28enne mancina di Firenze, n.26 WTA, ha ceduto 76(2) 75, dopo quasi due ore e mezza di lotta, alla russa Anna Kalinskaya, n.69 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, in un match tiratissimo e faticosissimo. Peccato per il vantaggio iniziale non concretizzato.

Masters e WTA 1000 Cincinnati – 1° Turno – hard

ATP Cincinnati Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 7 4 6 Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 7 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

[Q] Thanasi Kokkinakisvs [10] Jannik Sinner

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2°INC Albert Ramos-Vinolas vs [LL] Fabio Fognini



ATP Cincinnati Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 2 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 30 6 2 Ben Shelton Ben Shelton 0 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 15-0 30-0 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 df ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

[Q] Lorenzo Sonegovs [WC] Ben Shelton

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1°INC [PR] Borna Coric vs [Q] Lorenzo Musetti



ATP Cincinnati Borna Coric Borna Coric 7 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 3 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Coric 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2°INC [Q] Marta Kostyuk vs Camila Giorgi



WTA Cincinnati Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 5 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 4 7 4 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Marta Kostyuk 30-0 40-0 df 5-4 → 6-4 Camila Giorgi 15-0 df 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 5-4 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Marta Kostyuk 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 df 5-3 → 5-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df 2-1 → 3-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Martina Trevisan Martina Trevisan 6 5 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 7 7 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 5-5 → 5-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 df 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Martina Trevisanvs [Q] Anna Kalinskaya