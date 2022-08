Nel Trofeo Crea Under 18 al Country Club Cuneo oggi i primi verdetti

Seconda giornata di qualificazione, con verdetti decisivi per entrare in main draw del Trofeo Crea, under 18 internazionale maschile e femminile in corso al Country Club Cuneo. Le prime due tenniste a staccare un biglietto per l’ingresso tra le big sono state l’under 14 Vittoria Segattini che si è imposta nel match finale (il secondo di giornata che ha visto tutti i promossi della prima sessione di gare affrontare il doppio turno) sulla wild card ucraina Antonina Sushkova, e la tennista di casa Camilla Angioni, under 18, che ha sconfitto nell’ordine Ylenia Zocco e Fabiola Marino per 6-4 rit.

In campo maschile i primi ad entrare nel tabellone principale sono stati Lorenzo Beraldo, che ha estromesso dai giochi il francese Ryan Abell con lo score di 3-6 6-1 10-2 e il romano Simone Macchione che ha stoppato William Mirarchi per 6-4 6-3. Domani iniziano i due tabelloni principali e sarà ancora grande tennis giovanile nel torneo del Country.