Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Domenica 14 Agosto 2022

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Marie Bouzkova vs Donna Vekic

2. [2] Caroline Garcia vs Andrea Petkovic

3. Botic van de Zandschulp vs Maxime Cressy (non prima ore: 20:00)

4. Karen Khachanov / Denis Shapovalov vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop (non prima ore: 00:00)

5. [WC] Mackenzie McDonald vs Nikoloz Basilashvili

Grand Stand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Jaume Munar vs Steve Johnson

2. [6] Anhelina Kalinina vs [10] Petra Martic

3. [3] Ilya Ivashka vs [14] Thanasi Kokkinakis

4. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 21:00)

Stadium 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tereza Martincova vs [16] Magda Linette

2. [DA SR] Taylor Townsend vs [WC] Peyton Stearns (non prima ore: 20:00)

Porsche Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chun-Hsin Tseng vs [10] David Goffin

2. [Alt] Henri Laaksonen vs [11] Thiago Monteiro (non prima ore: 18:00)

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Anastasia Potapova vs [15] Anna Kalinskaya

2. Marta Kostyuk vs Magdalena Frech

3. Ajla Tomljanovic vs [9] Nuria Parrizas Diaz

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Lorenzo Sonego vs [Alt] Bradley Klahn

2. [7] Marcos Giron vs [9] Fabio Fognini (non prima ore: 18:00)

3. [1] Lorenzo Musetti vs [12] Dusan Lajovic