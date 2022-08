Da Padova: I tabelloni si allineano al secondo turno, colpaccio Piraino che elimina Ajdukovic

Si allineano al secondo turno i tabelloni del torneo internazionale ITF Combined 2001 Team Città di Padova, Memorial Lino Barbiero, con anche qualche sorpresa.

In campo femminile, ottima prestazione di Giulia Crescenzi (807 WTA) che estromette la testa di serie n. 7 Miharu Imanishi (693 WTA) per 6/2 6/4, e di Federica Arcidiacono (642 WTA) portacolori del circolo di casa che supera nettamente Giulia Carbonaro per 6/3 6/1, mentre nello scontro tra la qualificata Palecek e la lucky loser Costanza Traversi, è la seconda a spuntarla per 6/2 6/4. Avanza anche la giovane Virginia Ferrara, che supera al terzo set la n.723 WTA Arianna Zucchini per 6/7 6/4 6/2, e la testa di serie n.5 Sekulic (671 WTA) che supera l WC Jennifer Ruggeri. Federica Arcidiacono avanza anche nel doppio femminile, in coppia con la svizzera Lara Michel, che affronteranno Beatrice Ricci/Arianna Zucchini.

In campo maschile la sorpresa di giornata vede protagonista il siciliano Gabriele Piraino (735 ATP) che estromette a sorpresa il n.276 ATP Duje Ajdukovic, al termine di una vera e propria battaglia conclusasi 6/1 3/6 6/3. Avanza anche Gianmarco Ferrari (492 ATP) che supera l’australiano Walkin per 6/3 6/3. Avanza, a fatica, anche la testa di serie n.3 Murkel Dellien, 6/4 6/4 al qualificato Speziali, mentre esce all’esordio Federico Bertuccioli, WC del circolo, contro la testa di serie n.6 Giovanni Oradini (436 ATP).

Ancora in gara invece in doppio, Bertuccioli in coppia con Andrea Picchione (oggi estromesso dal singolo dall’ucraino Ovcharenko 428 ATP), che hanno eliminato al primo turno la coppia Adam Taylor/Tennyson Whiting, come anche Ajdukovic, in coppia con Frane Nincevic, con cui ora si scontreranno, ieri vincente sulla testa di serie 3 Matteo Martineau/Julian Ocleppo. Avanzano le teste di serie n.1 (Dellien/Navone) e 2 (Jason Taylor/Brandon Walkin).

Domani, giovedì 11 agosto a partire dalle ore 10.00, si terranno i secondi turni del tabellone di singolare e i quarti di finale di entrambi i tabelloni di doppio, sia maschile che femminile.

Ingresso gratuito.