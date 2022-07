ATP 250 Umago, Kitzbuhel e Atlanta: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Franco Agamenone elimina Baez e trova Marco Cecchinato

Franco Agamenone per la prima volta in carriera approda ai quarti nel circuito maggiore.

Ad Umago Franco ha sconfitto al secondo turno Sebastian Baez. Il 29enne nato a Rio Cuarto ma trapiantato a Lecce, n.136 del ranking, promosso dalle qualificazioni, dopo essersi imposto martedì sera per 7-5 al terzo, dopo una battaglia di quasi tre ore, sul serbo Laslo Djere, n.77 ATP (per lui prima vittoria ATP), ha sconfitto 21enne di Buenos Aires, n.32 del ranking e quarto favorito del seeding per 7-5 al terzo set.

Da segnalare che nel set decisivo l’azzurro sotto per 3 a 5 ha piazzato un bellissimo parziale di 4 game consecutivi giocando gli ultimi punti del match splendidamente e conquistando la partita per 7 a 5.

Ai quarti di finale derby italico contro Marco Cecchinato.

ATP Umag Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 4 3 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [8] Lorenzo Musettivs [Q] Marco Cecchinato

2. [Q] Franco Agamenone vs [4] Sebastian Baez



ATP Umag Franco Agamenone Franco Agamenone 3 6 7 Sebastian Baez [4] Sebastian Baez [4] 6 1 5 Vincitore: Agamenone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 6-5 → 7-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Baez 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Carlos Alcaraz vs [LL] Norbert Gombos (non prima ore: 20:00)



ATP Umag Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Norbert Gombos Norbert Gombos 2 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 40-30 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Gombos 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Francisco Cabral vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Umag Tomislav Brkic / Francisco Cabral Tomislav Brkic / Francisco Cabral 6 7 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 4 5 Vincitore: Brkic / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Brkic / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Brkic / Cabral 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Brkic / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Brkic / Cabral 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Brkic / Cabral 0-15 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Brkic / Cabral 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Brkic / Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Brkic / Cabral 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 T. Brkic / Cabral 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 T. Brkic / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 2-1 T. Brkic / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Facundo Bagnis vs [Q] Corentin Moutet



ATP Umag Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 3 1 Vincitore: Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 F. Bagnis 15-0 30-0 4-1 → 5-1 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [WC] Antonio Sancic / Franko Skugor



ATP Umag Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] 7 6 10 Antonio Sancic / Franko Skugor Antonio Sancic / Franko Skugor 6 7 7 Vincitore: Bolelli / Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Bolelli / Fognini 1-0 S. Bolelli / Fognini 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Sancic / Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Sancic / Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Sancic / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 A. Sancic / Skugor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Sancic / Skugor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Sancic / Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [WC] Mili Poljicak / Nino Serdarusic vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



ATP Umag Mili Poljicak / Nino Serdarusic Mili Poljicak / Nino Serdarusic 3 3 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [3] 6 6 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-4 → 3-4 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Poljicak / Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-5 → 3-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Poljicak / Serdarusic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Poljicak / Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – 2° Turno, terra battuta

ATP Kitzbuhel Albert Ramos-Vinolas [5] Albert Ramos-Vinolas [5] 6 6 Pedro Martinez [7] Pedro Martinez [7] 4 2 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [5] Albert Ramos-Vinolasvs [7] Pedro Martinez

2. [3] Roberto Bautista Agut vs Jiri Lehecka (non prima ore: 12:30)



ATP Kitzbuhel Roberto Bautista Agut [3] Roberto Bautista Agut [3] 4 7 7 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 5 5 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [PR] Dominic Thiem vs Yannick Hanfmann (non prima ore: 15:00)



ATP Kitzbuhel Dominic Thiem Dominic Thiem 4 6 4 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 3 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Filip Misolic vs Dusan Lajovic



ATP Kitzbuhel Filip Misolic Filip Misolic 0 0 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

COURT KUECHENMEISTER – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Pedro Martinez / Lorenzo Sonego vs [WC] Neil Oberleitner / Jurij Rodionov



ATP Kitzbuhel Pedro Martinez / Lorenzo Sonego Pedro Martinez / Lorenzo Sonego 4 6 10 Neil Oberleitner / Jurij Rodionov Neil Oberleitner / Jurij Rodionov 6 4 8 Vincitore: Martinez / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 N. Oberleitner / Rodionov 1-0 P. Martinez / Sonego 1-0 df 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 df 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 df 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Oberleitner / Rodionov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Oberleitner / Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-4 → 3-4 P. Martinez / Sonego 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 N. Oberleitner / Rodionov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 P. Martinez / Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Oberleitner / Rodionov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Martinez / Sonego 15-0 40-30 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Rodionov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 N. Oberleitner / Rodionov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Martinez / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 N. Oberleitner / Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez / Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Oberleitner / Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Oberleitner / Rodionov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 P. Martinez / Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Oberleitner / Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Robin Haase / Philipp Oswald (non prima ore: 16:00)



ATP Kitzbuhel Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 4 3 Robin Haase / Philipp Oswald Robin Haase / Philipp Oswald 6 6 Vincitore: Haase / Oswald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-5 → 3-6 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 R. Haase / Oswald 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 4-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

ATP 250 Atlanta (USA) – 2° Turno, cemento

ATP Atlanta Matthew Ebden / Max Purcell [4] Matthew Ebden / Max Purcell [4] 6 6 6 Jason Kubler / John Peers Jason Kubler / John Peers 4 7 10 Vincitore: Kubler / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Ebden / Purcell 0-1 M. Ebden / Purcell 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 M. Ebden / Purcell 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Kubler / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 M. Ebden / Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 2-3 → 3-3 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Ebden / Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Kubler / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-4 → 6-4 J. Kubler / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Ebden / Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 4-3 → 5-3 J. Kubler / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Ebden / Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Kubler / Peers 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Kubler / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [4] Matthew Ebden/ Max Purcellvs Jason Kubler/ John Peers

2. [WC] Andres Martin vs [LL] Adrian Mannarino (non prima ore: 20:00)



ATP Atlanta Andres Martin Andres Martin 5 3 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 7 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Martin 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Martin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Martin 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Martin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [6] Jenson Brooksby vs Mackenzie McDonald



ATP Atlanta Jenson Brooksby [6] • Jenson Brooksby [6] 40 6 3 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 40 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Brooksby 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 3-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [3] Alex de Minaur vs James Duckworth (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Ben Shelton vs [2] John Isner



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek OR Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [WC] Christopher Eubanks / Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare