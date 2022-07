ATP 500 Amburgo: Lorenzo Musetti doma Carlos Alcaraz in un match epico e conquista il primo successo in carriera nel circuito maggiore

Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Lorenzo Musetti che ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP 500 di Amburgo.

In finale l’azzurro ha sconfitto Carlos Alcaraz, n.6 del mondo e giocatore del momento, con il risultato di 64 67 (6) 64 in 2 ore e 47 minuti di partita.

Per Lorenzo, come dicevamo, si tratta del primo successo in carriera nel circuito maggiore alla prima finale ottenuta e dopo aver vinto in precedenza 4 tornei del circuito challenger.

Da domani sarà al n.31 del mondo, best ranking migliorato di 19 posti.

Primo set: Lorenzo era carico e dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco piazzava un nuovo break sul 3 pari quando dal 30 a 0 conquistava 4 punti consecutivi e strappava nuovamente il servizio all’iberico.

L’azzurro che sulla palla break reggeva alla grande lo scambio da fondo con l’iberico, che era il primo a sbagliare.

Musetti poi sul 5 a 4 teneva a 15 il turno di battuta chiudendo così la frazione per 6 a 4 e conquistando il punto del set pulendo la riga con il dritto nei pressi della rete.

Secondo set: Nel primo game Alcaraz dopo aver avuto due palle game cedeva la battuta spedendo in rete la palla corta sul break point.

Sul 4 a 3 Musetti, dallo 0-40, annullava benissimo tre palle break consecutive e poi con un ace sul 40 pari riusciva un punto più avanti a portarsi sul 5 a 3.

Sul 5 a 4 Lorenzo sul 40-15 mancava due palle match. Nel primo match point l’azzurro sbagliava un diritto in avanzamento e nel secondo Alcaraz metteva a segno un passante clamoroso di diritto e poi con una palla corta si conquistava la palla break strappando poco dopo il servizio impattando sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui lo spagnolo dal 3 a 1 in suo favore cedeva ben cinque punti consecutivi commettendo diversi errori o scelte sbagliate (sul 3 a 5 un serve e volley punito con il passante di rovescio da Musetti).

Lorenzo però sul 6 a 3 e con altre tre palle match a disposizione (altre due con il servizio a disposizione) non riusciva a chiudere. Nel primo match point mandava lungo un diritto e poi sul secondo una risposta sulla riga dell’iberico era vincente.

Alla terza palla match Alcaraz giocava la palla corta e poi passava Musetti con il dritto. Sul 6 pari l’iberico piazzava un servizio vincente e Lorenzo sul 6 a 7 commetteva un pesantissimo doppio fallo regalando in questo modo la frazione all’iberico per 8 punti a 6.

Terzo set: Sul 3 a 2 in favore di Musetti, Alcaraz sul 30-40 annullava una palla break con uno smash vincente e impattava sul 3 pari.

Musetti sul 5 a 4, con Carlos alla battuta, dal 30-15 conquistava tre punti consecutivi (risposta vincente di rovescio, errore di diritto di Alcaraz e sul match point errore gratuito di rovescio dello spagnolo) piazzava il fondamentale break e chiudeva la lottata partita per 6 a 4.

ATP Hamburg Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 4 7 4 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

What a match and what a moment for Lorenzo Musetti! On his sixth championship point, the 20-year-old Italian is an ATP title winner 🏆#HamburgOpen pic.twitter.com/c3CJ9iTNE6 — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2022

2 ACES 13 DOUBLE FAULTS 264/96 (67%) FIRST SERVE 59/99 (60%)42/64 (66%) 1ST SERVE POINTS WON46/59 (78%)21/32 (66%)2ND SERVE POINTS WON 21/40 (53%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1613/59 (22%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 22/64 (34%)19/40 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/32 (34%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)16 RETURN GAMES PLAYED 1663/96 (66%) SERVICE POINTS WON 67/99 (68%)32/99 (32%) RETURN POINTS WON 33/96 (34%)95/195 (49%) TOTAL POINTS WON 100/195 (51%)