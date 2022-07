ATP 500 – WTA 250 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma completo di Venerdì 22 Luglio 2022

ATP 500 e WTA 250 Amburgo

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Maryna Zanevska vs Bernarda Pera

2. [1/WC] Anett Kontaveit vs Anastasia Potapova (non prima ore: 13:00)

3. Alejandro Davidovich Fokina vs Lorenzo Musetti (non prima ore: 14:30)

4. [1] Carlos Alcaraz vs [7] Karen Khachanov

5. Alex Molcan vs [PR] Borna Coric (non prima ore: 18:00)

M1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Aslan Karatsev vs Francisco Cerundolo

2. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [4] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop

1. [PR] Dominic Thiemvs [Q] Juan Pablo Varillas2. [5] Pedro Martinezvs(non prima ore: 12:00)3. [1] Casper Ruudvs Jaume Munar(non prima ore: 14:30)4. [4] Albert Ramos-Vinolasvs [Q] Nicolas Jarry(non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Tomislav Brkic / Francisco Cabral vs Andre Goransson / Ben McLachlan

2. Robin Haase / Philipp Oswald vs Pedro Martinez / Jaume Munar