ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma completo di Mercoledi 20 Luglio 2022

ATP 500 e WTA 250 Amburgo

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandra Krunic vs [4] Aliaksandra Sasnovich

2. [LL] Ricardas Berankis vs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00)

3. [4] Pablo Carreno Busta vs Alex Molcan

4. [1/WC] Anett Kontaveit vs Rebecca Peterson (non prima ore: 16:00)

5. Lorenzo Musetti vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 18:00)

M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Borna Coric vs Tallon Griekspoor

2. [7] Maryna Zanevska vs [Q] Alexandra Cadantu-Ignatik (non prima ore: 13:00)

3. Bernarda Pera vs [Q] Joanne Zuger

4. Alejandro Davidovich Fokina vs [Q] Jozef Kovalik

5. Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs Kevin Krawietz / Andreas Mies

M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Maria Carle vs Anastasia Potapova

2. Aslan Karatsev / Edouard Roger-Vasselin vs [3] Tim Puetz / Michael Venus (non prima ore: 12:00)

3. [LL] Sander Arends / David Pel vs [WC] Daniel Altmaier / Jan-Lennard Struff

4. Anastasia Potapova / Yana Sizikova vs [4] Xinyun Han / Alexandra Panova (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [1] Irina Bara / Monica Niculescu vs Misaki Doi / Rebecca Peterson (non prima ore: After Suitable Rest)

M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

2. Sophie Chang / Angela Kulikov vs [ALT] Maria Carle / Laura Pigossi (non prima ore: After Suitable Rest)

1. Jaume Munarvs [WC] Alexander Ritschard2. [Q] Juan Pablo Varillasvs [3] Roberto Bautista Agut(non prima ore: 12:00)3. [1] Casper Ruudvs Jiri Lehecka(non prima ore: 15:00)4. [PR] Dominic Thiemvs Federico Delbonis(non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs [Alt] Vit Kopriva / Pavel Kotov

2. Robin Haase / Philipp Oswald vs Hugo Nys / Jan Zielinski

3. [WC] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker vs [Alt] Elias Ymer / Mikael Ymer

4. Pedro Martinez / Jaume Munar vs [4] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi

5. Andre Goransson / Ben McLachlan vs Tomas Martin Etcheverry / Cristian Garin

6. [1] Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Tomislav Brkic / Francisco Cabral