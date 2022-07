Challenger Amersfoort: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. C’è Stefano Travaglia

Challenger 80 Amersfoort – Tabellone Principale – terra

(1) Griekspoor, Tallon vs (Alt) Barranco Cosano, Javier

Piros, Zsombor vs Ritschard, Alexander

Sachko, Vitaliy vs Collarini, Andrea

Kuzmanov, Dimitar vs (7) Moraing, Mats

(4) Taberner, Carlos vs (Alt) Haase, Robin

(WC) Houkes, Max vs Skatov, Timofey

Qualifier vs (WC) Wassermann, Deney

Qualifier vs (6) Travaglia, Stefano

(5) Daniel, Taro vs Furness, Evan

Qualifier vs Lokoli, Laurent

Marterer, Maximilian vs Kicker, Nicolas

Qualifier vs (3) Zapata Miralles, Bernabe

(8) Bergs, Zizou vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Jong, Alexander Maarten

Masur, Daniel vs De Jong, Jesper

Sels, Jelle vs (2) Carballes Baena, Roberto

Challenger Amersfoort – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Nikles, Johan vs (PR) Bellucci, Thomaz

Nagal, Sumit vs (7) Fils, Arthur

(2) Hassan, Benjamin vs Lamasine, Tristan

Mridha, Jonathan vs (9) Mayot, Harold

(3) Van Assche, Luca vs Nakagawa, Naoki

Orlov, Vladyslav vs (8) Gutierrez, Oscar Jose

(4) Rosenkranz, Mats vs Onclin, Gauthier

(WC) Stevens, Bart vs (12) Krumich, Martin

(5) Gakhov, Ivan vs (WC) Verbeek, Sem

(WC) Pontjodikromo, Sidane vs (11) Kravchenko, Georgii

(6) Andreev, Adrian vs (WC) Khoeblal, Elgin

(PR) Cervantes, Inigo vs (10) Cuevas, Martin

Van Mossel KIA Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Bart Stevens vs [12] Martin Krumich

2. [1] Johan Nikles vs [PR] Thomaz Bellucci

3. [WC] Sidane Pontjodikromo vs [11] Georgii Kravchenko

4. [6] Adrian Andreev vs [WC] Elgin Khoeblal

Schoonderbeek Bouw Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sumit Nagal vs [7] Arthur Fils

2. [5] Ivan Gakhov vs [WC] Sem Verbeek

3. [PR] Inigo Cervantes vs [10] Martin Cuevas

4. [2] Benjamin Hassan vs Tristan Lamasine

KNLTB Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Mats Rosenkranz vs Gauthier Onclin

2. [3] Luca Van Assche vs Naoki Nakagawa

3. Vladyslav Orlov vs [8] Oscar Jose Gutierrez

4. Jonathan Mridha vs [9] Harold Mayot