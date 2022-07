Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 9. Cameron Norrie porta la Gran Bretagna in semifinale

Cameron Norrie, numero 12 del mondo, ha vissuto mercoledì uno dei momenti più speciali della sua carriera, qualificandosi per la prima volta alle semifinali di un torneo del Grande Slam a Wimbledon.

Il tennista britannico, grande speranza del pubblico di casa, ha superato dopo una grande battaglia David Goffin con il punteggio di 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 7-5 dopo 3h30 minuti.

L’inizio dell’incontro era per il belga, visto che conduceva per 6-3 e 4-3 (break), tuttavia Norrie ha iniziato a entrare sempre più nel match e, con l’aiuto del pubblico, ha trovato il modo di vincere il secondo set e mettere tutto in discussione.

Nel quinto e decisivo set, Goffin è stato il primo ad avere una palla break nel secondo gioco, ma Norrie ha salvato il servizio e, nell’undicesimo gioco, ha fatto impazzire il pubblico del Court 1 con un break e, quando è arrivato il momento della verità, non ha vacillato e ha sigillato il suo posto tra i primi quattro all’All England Club.

Norrie affronterà ora il tre volte campione Novak Djokovic nella battaglia per uno storico posto in finale.

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs J. Sinner



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 5 2 6 6 6 J. Sinner [10] J. Sinner [10] 7 6 3 2 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 4-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Sinner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

M. Bouzkova vs O. Jabeur



Slam Wimbledon M. Bouzkova M. Bouzkova 6 1 1 O. Jabeur [3] O. Jabeur [3] 3 6 6 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 O. Jabeur 15-0 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-30 40-A 0-1 → 0-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Jabeur 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon T. Maria T. Maria 4 6 7 J. Niemeier J. Niemeier 6 2 5 Vincitore: T. Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Maria 15-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 T. Maria 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Maria 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Niemeier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Niemeier 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Maria 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Niemeier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 T. Maria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Maria 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Niemeier 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 T. Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

T. Mariavs J. Niemeier

D. Goffin vs C. Norrie



Slam Wimbledon D. Goffin D. Goffin 6 5 6 3 5 C. Norrie [9] C. Norrie [9] 3 7 2 6 7 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Goffin 0-15 0-40 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 3-6 D. Goffin A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Norrie 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 4-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 3-0 → 4-0 C. Norrie 0-15 df 0-40 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] 6 6 2 B. Krejcikova / K. Siniakova [2] B. Krejcikova / K. Siniakova [2] 1 7 6 Vincitore: B. Krejcikova K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 30-15 df 2-0 → 2-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

N. Melichar-Martinez/ E. Perezvs B. Krejcikova/ K. Siniakova

J. Blake / D. Nestor vs T. Haas / M. Philippoussis



Slam Wimbledon J. Blake / D. Nestor J. Blake / D. Nestor 1 6 T. Haas / M. Philippoussis T. Haas / M. Philippoussis 6 7 Vincitore: T. Haas M. Philippoussis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Blake / D. Nestor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Blake / D. Nestor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Blake / D. Nestor 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 J. Blake / D. Nestor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 df 15-15 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 J. Blake / D. Nestor 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Blake / D. Nestor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 J. Blake / D. Nestor 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Blake / D. Nestor 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 J. Blake / D. Nestor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Ebden / S. Stosur vs J. O’Mara / A. Barnett



T.A. Woodbridge / C. Black vs T. Johansson / MJ Fernandez



Slam Wimbledon T.A. Woodbridge / C. Black T.A. Woodbridge / C. Black 6 6 T. Johansson / MJ Fernandez T. Johansson / MJ Fernandez 4 3 Vincitore: T.A. Woodbridge C. Black Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T.A. Woodbridge / C. Black 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Johansson / MJ Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T.A. Woodbridge / C. Black 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Johansson / MJ Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T.A. Woodbridge / C. Black 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Dellacqua / A. Molik C. Dellacqua / A. Molik 3 5 D. Hantuchova / L. Robson D. Hantuchova / L. Robson 6 7 Vincitore: D. Hantuchova L. Robson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Hantuchova / L. Robson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-3 → 4-4 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Hantuchova / L. Robson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Hantuchova / L. Robson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 1-4 → 2-4 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 df 15-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 C. Dellacqua / A. Molik 0-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Hantuchova / L. Robson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Dellacqua / A. Molik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

C. Dellacqua/ A. Molikvs D. Hantuchova/ L. Robson

S. Aoyama / H. Chan vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Slam Wimbledon S. Aoyama / H. Chan [8] S. Aoyama / H. Chan [8] 6 1 5 L. Kichenok / J. Ostapenko [4] L. Kichenok / J. Ostapenko [4] 4 6 7 Vincitore: L. Kichenok J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Aoyama / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 df 30-15 40-40 ace 40-A 4-3 → 5-3 S. Aoyama / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Aoyama / H. Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 1-6 S. Aoyama / H. Chan 0-15 0-30 df 0-40 ace 1-4 → 1-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Aoyama / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Aoyama / H. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Aoyama / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Aoyama / H. Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

K. Krawietz / A. Mies vs N. Mektic / M. Pavic



Slam Wimbledon K. Krawietz / A. Mies [11] K. Krawietz / A. Mies [11] 4 3 3 N. Mektic / M. Pavic [2] N. Mektic / M. Pavic [2] 6 6 6 Vincitore: N. Mektic M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 K. Krawietz / A. Mies 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon G. Debru [1] G. Debru [1] 6 3 3 A. Kim A. Kim 4 6 6 Vincitore: A. Kim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Debru 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 A. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 df 3-4 → 3-5 G. Debru 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Kim 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 G. Debru 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 A. Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 G. Debru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Debru 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Debru 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Kim 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Debru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 2-3 G. Debru 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Debru 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Kim 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Debru 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Kim 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 G. Debru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Debru 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df df 2-2 → 3-2 G. Debru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Kim 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 G. Debru 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 A. Kim 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

G. Debruvs A. Kim

J. Cabal / R. Farah vs D. Kudla / J. Sock



Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah [6] J. Cabal / R. Farah [6] None 6 6 6 1 D. Kudla / J. Sock • D. Kudla / J. Sock None 3 3 7 1 Vincitore: J. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 df None-None 1-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Kudla / J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 4-4 D. Kudla / J. Sock 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 3-3 → 4-3 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 D. Kudla / J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Kudla / J. Sock 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Kudla / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Kudla / J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

N. Zimonjic / M. Bartoli vs M. Woodforde / I. Majoli



Slam Wimbledon N. Zimonjic / M. Bartoli N. Zimonjic / M. Bartoli None 6 6 1 M. Woodforde / I. Majoli • M. Woodforde / I. Majoli None 2 7 0 Vincitore: N. Zimonjic M. Bartoli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Woodforde / I. Majoli None-None 1-0 M. Woodforde / I. Majoli None-None 0-1 ace 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 df 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 N. Zimonjic / M. Bartoli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Zimonjic / M. Bartoli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 4-5 N. Zimonjic / M. Bartoli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Woodforde / I. Majoli 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 3-4 N. Zimonjic / M. Bartoli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Zimonjic / M. Bartoli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Zimonjic / M. Bartoli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Zimonjic / M. Bartoli 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Zimonjic / M. Bartoli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Woodforde / I. Majoli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 N. Zimonjic / M. Bartoli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Zimonjic / M. Bartoli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Woodforde / I. Majoli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

R. Farah / J. Ostapenko vs N. Skupski / D. Krawczyk



Slam Wimbledon R. Farah / J. Ostapenko [7] R. Farah / J. Ostapenko [7] 6 1 N. Skupski / D. Krawczyk [2] N. Skupski / D. Krawczyk [2] 7 6 Vincitore: N. Skupski D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Farah / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Farah / J. Ostapenko 15-15 15-30 30-40 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 df 6-7* df 6-6 → 6-7 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Farah / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 4-4 → 5-4 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Farah / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Farah / J. Ostapenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Bahrami / C. Martinez M. Bahrami / C. Martinez None 4 6 0 T. Enqvist / R.P. Stubbs • T. Enqvist / R.P. Stubbs None 6 4 1 Vincitore: T. Enqvist R.P. Stubbs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Enqvist / R.P. Stubbs None-None 0-1 T. Enqvist / R.P. Stubbs None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 15-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 5-3 → 5-4 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Bahrami / C. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 T. Enqvist / R.P. Stubbs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Enqvist / R.P. Stubbs 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Bahrami / C. Martinez 0-15 15-0 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Enqvist / R.P. Stubbs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Bahrami / C. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Enqvist / R.P. Stubbs 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 1-2 M. Bahrami / C. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Enqvist / R.P. Stubbs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Bahrami/ C. Martinezvs T. Enqvist/ R.P. Stubbs

V. King / Y. Shvedova vs A-L. Groenefeld / K. Sprem



Slam Wimbledon V. King / Y. Shvedova V. King / Y. Shvedova None 3 7 1 A-L. Groenefeld / K. Sprem • A-L. Groenefeld / K. Sprem None 6 6 0 Vincitore: V. King Y. Shvedova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A-L. Groenefeld / K. Sprem None-None 1-0 V. King / Y. Shvedova None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 40-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-4 → 2-5 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A-L. Groenefeld / K. Sprem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 V. King / Y. Shvedova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1

J. Melzer / G. Muller vs J. Marray / F. Nielsen



Slam Wimbledon J. Melzer / G. Muller J. Melzer / G. Muller 7 6 J. Marray / F. Nielsen J. Marray / F. Nielsen 6 4 Vincitore: J. Melzer G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Marray / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Melzer / G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Marray / F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Melzer / G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Marray / F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Melzer / G. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Marray / F. Nielsen 0-15 df 30-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Melzer / G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Marray / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Melzer / G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Melzer / G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Marray / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Melzer / G. Muller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Marray / F. Nielsen 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Melzer / G. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Marray / F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Melzer / G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Marray / F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Melzer / G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Marray / F. Nielsen 0-15 df 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Melzer / G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Marray / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Clement / M. Llodra vs M. Baghdatis / X. Malisse



Slam Wimbledon A. Clement / M. Llodra A. Clement / M. Llodra None 6 6 0 M. Baghdatis / X. Malisse • M. Baghdatis / X. Malisse None 2 7 1 Vincitore: M. Baghdatis X. Malisse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Baghdatis / X. Malisse None-None 0-1 M. Baghdatis / X. Malisse None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 ace 9-5 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 3-6* 6-6 → 6-7 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Clement / M. Llodra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Clement / M. Llodra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Clement / M. Llodra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Clement / M. Llodra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Clement / M. Llodra 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Clement / M. Llodra 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Clement / M. Llodra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Clement / M. Llodra 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 A. Clement / M. Llodra 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Clement / M. Llodra 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Landaluce [10] M. Landaluce [10] 6 7 E. Winter E. Winter 2 6 Vincitore: M. Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* df 9*-8 6-6 → 7-6 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Winter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Landaluce 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 E. Winter 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 E. Winter 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Winter 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 E. Winter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Winter 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 E. Winter 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 E. Winter 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 E. Winter 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Landaluce 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Winter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

M. Landalucevs E. Winter

W. Jansen vs G. Bailly



Slam Wimbledon W. Jansen W. Jansen 4 3 G. Bailly [7] G. Bailly [7] 6 6 Vincitore: G. Bailly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 W. Jansen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 G. Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 W. Jansen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 W. Jansen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 W. Jansen 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 W. Jansen 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Bailly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 W. Jansen 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 W. Jansen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Jansen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Bailly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 W. Jansen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 G. Bailly 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 W. Jansen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Kupres / R. Stoiber vs C. Fontenel / J. Svendsen



D. Glushkova / H. Kinoshita vs L. Hovde / Q. Lopez



L. Moyano / L. Perez Alarcon vs S. Ishii / L. Tararudee



Slam Wimbledon L. Moyano / L. Perez Alarcon [7] L. Moyano / L. Perez Alarcon [7] None 6 6 0 S. Ishii / L. Tararudee • S. Ishii / L. Tararudee None 1 7 1 Vincitore: S. Ishii L. Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Ishii / L. Tararudee None-None 0-1 L. Moyano / L. Perez Alarcon None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 df 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Ishii / L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Ishii / L. Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 L. Moyano / L. Perez Alarcon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-3 → 0-4 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Moyano / L. Perez Alarcon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Ishii / L. Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Ishii / L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Moyano / L. Perez Alarcon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Ishii / L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon D. Prizmic [9] D. Prizmic [9] 5 2 C. Wong C. Wong 7 6 Vincitore: C. Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Wong 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Prizmic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 C. Wong 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Prizmic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Wong 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 C. Wong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Wong 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Prizmicvs C. Wong

M. Zheng vs M. Vergara Del Puerto



Slam Wimbledon M. Zheng M. Zheng 7 6 M. Vergara Del Puerto M. Vergara Del Puerto 5 0 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Vergara Del Puerto 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-0 → 6-0 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Vergara Del Puerto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Vergara Del Puerto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Zheng 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Vergara Del Puerto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Vergara Del Puerto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Vergara Del Puerto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Vergara Del Puerto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Vergara Del Puerto 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Vergara Del Puerto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

B. Artnak vs A. Frusina



Slam Wimbledon B. Artnak [14] B. Artnak [14] 6 3 7 A. Frusina A. Frusina 2 6 5 Vincitore: B. Artnak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Frusina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 B. Artnak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Frusina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 B. Artnak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 A. Frusina 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 B. Artnak 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Frusina 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 B. Artnak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Frusina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 B. Artnak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 A. Frusina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Frusina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Artnak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 A. Frusina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Artnak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Frusina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Artnak 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 A. Frusina 0-15 0-2 → 0-3 B. Artnak 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Frusina 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Artnak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace df 40-40 df A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Frusina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 B. Artnak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Frusina 0-15 0-30 df 0-40 df 3-1 → 4-1 B. Artnak 15-0 30-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Frusina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Artnak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Frusina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

R. Nijkamp / A. Okutoyi vs G. Pedone / K. Quevedo



Slam Wimbledon R. Nijkamp / A. Okutoyi R. Nijkamp / A. Okutoyi 6 6 G. Pedone / K. Quevedo G. Pedone / K. Quevedo 4 4 Vincitore: R. Nijkamp A. Okutoyi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Pedone / K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 G. Pedone / K. Quevedo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Nijkamp / A. Okutoyi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Pedone / K. Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Nijkamp / A. Okutoyi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Nijkamp / A. Okutoyi 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Pedone / K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Nijkamp / A. Okutoyi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Pedone / K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Obradovic / A. Sagandikova vs A. Xu / N. Xu



Slam Wimbledon A. Obradovic / A. Sagandikova A. Obradovic / A. Sagandikova None 6 3 0 A. Xu / N. Xu • A. Xu / N. Xu None 2 6 1 Vincitore: A. Xu N. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Xu / N. Xu None-None 0-1 A. Xu / N. Xu None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 df 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Obradovic / A. Sagandikova 0-15 df 0-30 df 15-30 0-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 A. Xu / N. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 A. Obradovic / A. Sagandikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Xu / N. Xu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Obradovic / A. Sagandikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Xu / N. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Obradovic / A. Sagandikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Xu / N. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Obradovic / A. Sagandikova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Xu / N. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 A. Obradovic / A. Sagandikova 15-0 30-0 30-15 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Xu / N. Xu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Obradovic / A. Sagandikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Xu / N. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Obradovic / A. Sagandikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Xu / N. Xu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Obradovic / A. Sagandikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon E. Butvilas [8] E. Butvilas [8] 6 6 O. Colak O. Colak 3 3 Vincitore: E. Butvilas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Colak 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Butvilas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 O. Colak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 O. Colak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Butvilas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 O. Colak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Butvilas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Colak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Colak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Butvilas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Colak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Butvilas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 O. Colak 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Butvilas 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 O. Colak 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Butvilasvs O. Colak

P. Rodenas vs J. Mensik



Slam Wimbledon P. Rodenas P. Rodenas 6 6 J. Mensik [2] J. Mensik [2] 3 4 Vincitore: P. Rodenas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Rodenas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 P. Rodenas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Mensik 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Rodenas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 2-2 → 3-2 P. Rodenas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Rodenas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Rodenas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Rodenas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 P. Rodenas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-1 → 3-1 P. Rodenas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Rodenas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Barbier Gazeu vs M. Pawelski



Slam Wimbledon P. Barbier Gazeu P. Barbier Gazeu 7 2 4 M. Pawelski [15] M. Pawelski [15] 6 6 6 Vincitore: M. Pawelski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Pawelski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Pawelski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Pawelski 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 P. Barbier Gazeu 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 P. Barbier Gazeu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Pawelski 15-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Barbier Gazeu 40-0 1-5 → 2-5 M. Pawelski 0-15 1-4 → 1-5 P. Barbier Gazeu 0-15 0-30 df 15-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 M. Pawelski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Pawelski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 P. Barbier Gazeu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 df 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 P. Barbier Gazeu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Pawelski 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 M. Pawelski 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 P. Barbier Gazeu 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Pawelski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Barbier Gazeu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Barbier Gazeu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 M. Pawelski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Barbier Gazeu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Pawelski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

T. Neilson Gatenby / M. Xu vs K. Tomajkova / N. Vargova



Slam Wimbledon T. Neilson Gatenby / M. Xu T. Neilson Gatenby / M. Xu 4 4 K. Tomajkova / N. Vargova [8] K. Tomajkova / N. Vargova [8] 6 6 Vincitore: K. Tomajkova N. Vargova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Tomajkova / N. Vargova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Neilson Gatenby / M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Tomajkova / N. Vargova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 T. Neilson Gatenby / M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 30-0 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Neilson Gatenby / M. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Neilson Gatenby / M. Xu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 T. Neilson Gatenby / M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Tomajkova / N. Vargova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Neilson Gatenby / M. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 T. Neilson Gatenby / M. Xu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Neilson Gatenby / M. Xu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Neilson Gatenby / M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 K. Tomajkova / N. Vargova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Neilson Gatenby / M. Xu 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Feldbausch [6] K. Feldbausch [6] 6 7 6 H. Barton H. Barton 7 5 2 Vincitore: K. Feldbausch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 H. Barton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A ace 4-2 → 5-2 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Barton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Feldbausch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Barton 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Barton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 H. Barton 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Barton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Barton 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Barton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Feldbausch 15-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Barton 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 H. Barton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 10*-10 df 11-10* 11-11* 11*-12 ace df 6-6 → 6-7 H. Barton 30-0 ace 6-5 → 6-6 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 H. Barton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-4 → 5-4 H. Barton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Barton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Barton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Barton 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Feldbauschvs H. Barton

I. Lacy / E. McDonald vs Y. Li / S. Saito



Slam Wimbledon I. Lacy / E. McDonald I. Lacy / E. McDonald 4 4 Y. Li / S. Saito Y. Li / S. Saito 6 6 Vincitore: Y. Li S. Saito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Lacy / E. McDonald 15-0 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Y. Li / S. Saito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-5 → 4-5 I. Lacy / E. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 Y. Li / S. Saito 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Lacy / E. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 Y. Li / S. Saito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Lacy / E. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Y. Li / S. Saito 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Lacy / E. McDonald 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 Y. Li / S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Lacy / E. McDonald 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Y. Li / S. Saito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Lacy / E. McDonald 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Lacy / E. McDonald 0-15 df df 2-3 Y. Li / S. Saito 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 I. Lacy / E. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 0-3 → 1-3 Y. Li / S. Saito 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Lacy / E. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Li / S. Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

G. Roach / M. Skelton vs L. Peyre / M. Slama



Slam Wimbledon G. Roach / M. Skelton G. Roach / M. Skelton 4 6 L. Peyre / M. Slama L. Peyre / M. Slama 6 7 Vincitore: L. Peyre M. Slama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Roach / M. Skelton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Roach / M. Skelton 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Roach / M. Skelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Roach / M. Skelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 L. Peyre / M. Slama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Roach / M. Skelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 L. Peyre / M. Slama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Roach / M. Skelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Peyre / M. Slama 15-0 ace 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 G. Roach / M. Skelton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 4-5 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Roach / M. Skelton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Roach / M. Skelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Peyre / M. Slama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Roach / M. Skelton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Peyre / M. Slama 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Roach / M. Skelton 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 L. Peyre / M. Slama 0-1 G. Roach / M. Skelton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon G. Bueno [4] G. Bueno [4] 6 3 3 L. Tien L. Tien 4 6 6 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Tien 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Tien 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Bueno 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 G. Bueno 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Bueno 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 G. Bueno 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Tien 15-0 30-0 30-30 30-40 4-4 → 5-4 G. Bueno 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Bueno 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Bueno 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

G. Buenovs L. Tien

A. Blockx vs I. Buse



Slam Wimbledon A. Blockx A. Blockx 6 6 I. Buse [12] I. Buse [12] 3 4 Vincitore: A. Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 I. Buse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 I. Buse 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Blockx 15-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Buse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 I. Buse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Buse 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Macavei / J. Struplova vs A. Blokhina / L. Udvardy



Slam Wimbledon S. Macavei / J. Struplova S. Macavei / J. Struplova None 5 6 1 A. Blokhina / L. Udvardy [5] • A. Blokhina / L. Udvardy [5] None 7 3 0 Vincitore: S. Macavei J. Struplova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Blokhina / L. Udvardy None-None 1-0 A. Blokhina / L. Udvardy None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Macavei / J. Struplova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Blokhina / L. Udvardy 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 A. Blokhina / L. Udvardy 40-30 3-0 → 3-1 S. Macavei / J. Struplova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Macavei / J. Struplova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blokhina / L. Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Macavei / J. Struplova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Blokhina / L. Udvardy 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Macavei / J. Struplova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Van Impe / A. Waligora vs L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova



Slam Wimbledon A. Van Impe / A. Waligora A. Van Impe / A. Waligora None 6 5 0 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova [3] • L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova [3] None 1 7 1 Vincitore: L. Ciric Bagaric N. Daubnerova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova None-None 0-1 A. Van Impe / A. Waligora None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 df 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 df 3-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Van Impe / A. Waligora 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Van Impe / A. Waligora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Van Impe / A. Waligora 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 15-0 15-15 30-15 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df df 3-2 → 4-2 A. Van Impe / A. Waligora 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 15-0 30-0 40-0 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Van Impe / A. Waligora 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 2-1 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Van Impe / A. Waligora 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 A. Van Impe / A. Waligora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 df 4-1 → 5-1 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Van Impe / A. Waligora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 0-15 0-30 df 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Van Impe / A. Waligora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Ivanovski K. Ivanovski 6 6 R. Pacheco Mendez [11] R. Pacheco Mendez [11] 1 2 Vincitore: K. Ivanovski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Ivanovski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Ivanovski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Pacheco Mendez 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Ivanovski 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 5-1 → 6-1 R. Pacheco Mendez 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-0 → 5-1 K. Ivanovski 0-15 15-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 R. Pacheco Mendez 15-15 ace 15-30 15-40 3-0 → 4-0 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 K. Ivanovski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0

K. Ivanovskivs R. Pacheco Mendez

J. Weekes vs M. Poljicak



Slam Wimbledon J. Weekes J. Weekes 5 6 M. Poljicak [3] M. Poljicak [3] 7 7 Vincitore: M. Poljicak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-1* ace 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Poljicak 15-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 J. Weekes 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 M. Poljicak 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Weekes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Poljicak 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 J. Weekes 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Poljicak 0-15 15-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Weekes 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Poljicak 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 J. Weekes 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 0-2 J. Weekes 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 J. Weekes 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Poljicak 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Weekes 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 J. Weekes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Poljicak 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Weekes 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Poljicak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Weekes 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Poljicak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Weekes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

F. Pennetta / F. Schiavone vs J. Jankovic / A. Radwanska



Slam Wimbledon F. Pennetta / F. Schiavone F. Pennetta / F. Schiavone 4 3 J. Jankovic / A. Radwanska J. Jankovic / A. Radwanska 6 6 Vincitore: J. Jankovic A. Radwanska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 J. Jankovic / A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 → 3-4 J. Jankovic / A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Pennetta / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Jankovic / A. Radwanska 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Pennetta / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Jankovic / A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Jankovic / A. Radwanska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Pennetta / F. Schiavone 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 df 15-15 15-30 3-3 J. Jankovic / A. Radwanska 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Pennetta / F. Schiavone 15-0 2-2 → 3-2 J. Jankovic / A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Jankovic / A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Pennetta / F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

G. Ivanisevic / M. Pierce vs G. Rusedski / A. Keothavong



Slam Wimbledon G. Ivanisevic / M. Pierce G. Ivanisevic / M. Pierce None 6 6 1 G. Rusedski / A. Keothavong • G. Rusedski / A. Keothavong None 7 3 0 Vincitore: G. Ivanisevic M. Pierce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Rusedski / A. Keothavong None-None 1-0 G. Ivanisevic / M. Pierce None-None 1-0 1-1 2-1 df 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Ivanisevic / M. Pierce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace ace 3-1 → 3-2 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Rusedski / A. Keothavong 30-0 ace 2-0 → 2-1 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* df 1-1* 1*-2 ace 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 G. Rusedski / A. Keothavong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 G. Ivanisevic / M. Pierce 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Rusedski / A. Keothavong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 G. Rusedski / A. Keothavong 15-0 ace 30-15 ace 4-1 → 4-2 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-30 3-1 → 4-1 G. Rusedski / A. Keothavong 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Rusedski / A. Keothavong 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 G. Ivanisevic / M. Pierce 15-0 ace ace 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

P. Privara vs N. Basavareddy



Slam Wimbledon P. Privara P. Privara 4 6 6 N. Basavareddy [5] N. Basavareddy [5] 6 3 4 Vincitore: P. Privara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Privara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 P. Privara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Privara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Privara 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Privara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Privara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Basavareddy 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 5-3 P. Privara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Privara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Basavareddy 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 P. Privara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Privara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 P. Privara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Basavareddy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 P. Privara 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Basavareddy 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Privara 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Privara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 N. Basavareddy 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Privara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Fonseca vs S. Gorzny



Slam Wimbledon J. Fonseca J. Fonseca 6 3 4 S. Gorzny S. Gorzny 2 6 6 Vincitore: S. Gorzny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Gorzny 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Gorzny 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Gorzny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gorzny 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Gorzny 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Gorzny 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Gorzny 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 S. Gorzny 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 S. Gorzny 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 0-1 → 1-1 S. Gorzny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Gorzny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Gorzny 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Gorzny 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Gorzny 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

K. Cross / V. Mboko vs S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova



Slam Wimbledon K. Cross / V. Mboko [4] K. Cross / V. Mboko [4] 6 6 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 3 3 Vincitore: K. Cross V. Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Cross / V. Mboko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Cross / V. Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Cross / V. Mboko 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Cross / V. Mboko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 2-1 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Cross / V. Mboko 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 K. Cross / V. Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 K. Cross / V. Mboko 40-0 3-2 → 4-2 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 K. Cross / V. Mboko 0-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova 0-0 → 1-0

E. Seidel / J. Steur vs A. Lopata / A. Mert



Slam Wimbledon E. Seidel / J. Steur E. Seidel / J. Steur None 6 4 1 A. Lopata / A. Mert • A. Lopata / A. Mert None 2 6 0 Vincitore: E. Seidel J. Steur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Lopata / A. Mert None-None 1-0 E. Seidel / J. Steur None-None 1-0 df 2-0 3-0 3-1 4-1 4-2 df 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Seidel / J. Steur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 A. Lopata / A. Mert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Seidel / J. Steur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Lopata / A. Mert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 E. Seidel / J. Steur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Lopata / A. Mert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Seidel / J. Steur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Lopata / A. Mert 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Seidel / J. Steur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Lopata / A. Mert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Seidel / J. Steur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Lopata / A. Mert 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 E. Seidel / J. Steur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Lopata / A. Mert 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 E. Seidel / J. Steur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Lopata / A. Mert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Seidel / J. Steur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Lopata / A. Mert 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon H. Klugman / H. Oluwadare H. Klugman / H. Oluwadare None 6 4 1 W. Ewald / I. Van Den Broek • W. Ewald / I. Van Den Broek None 3 6 0 Vincitore: H. Klugman H. Oluwadare Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 W. Ewald / I. Van Den Broek None-None 1-0 H. Klugman / H. Oluwadare None-None 0-1 1-1 df 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 df 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 W. Ewald / I. Van Den Broek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 W. Ewald / I. Van Den Broek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Klugman / H. Oluwadare 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Ewald / I. Van Den Broek 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 W. Ewald / I. Van Den Broek 0-0 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 5-3 H. Klugman / H. Oluwadare 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 4-3 → 5-3 W. Ewald / I. Van Den Broek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 W. Ewald / I. Van Den Broek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Klugman / H. Oluwadare 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 W. Ewald / I. Van Den Broek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

H. Klugman/ H. Oluwadarevs W. Ewald/ I. Van Den Broek

S. Johnson / D. Piani vs R. Jamrichova / O. Lincer



Slam Wimbledon S. Johnson / D. Piani S. Johnson / D. Piani 3 1 R. Jamrichova / O. Lincer R. Jamrichova / O. Lincer 6 6 Vincitore: R. Jamrichova O. Lincer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Johnson / D. Piani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 R. Jamrichova / O. Lincer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Johnson / D. Piani 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 R. Jamrichova / O. Lincer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Johnson / D. Piani 15-0 30-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Jamrichova / O. Lincer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Johnson / D. Piani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Jamrichova / O. Lincer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Johnson / D. Piani 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 3-4 → 3-5 R. Jamrichova / O. Lincer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Johnson / D. Piani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Jamrichova / O. Lincer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Johnson / D. Piani 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 R. Jamrichova / O. Lincer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Johnson / D. Piani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Jamrichova / O. Lincer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Bartunkova / C. Naef vs C. Kuhl / T. Valentova



Slam Wimbledon N. Bartunkova / C. Naef [1] N. Bartunkova / C. Naef [1] 6 6 C. Kuhl / T. Valentova C. Kuhl / T. Valentova 3 4 Vincitore: N. Bartunkova C. Naef Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 C. Kuhl / T. Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 4-3 N. Bartunkova / C. Naef 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 C. Kuhl / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Kuhl / T. Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Bartunkova / C. Naef 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Kuhl / T. Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Kuhl / T. Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Bartunkova / C. Naef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Kuhl / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Kuhl / T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Bartunkova / C. Naef 0-15 15-15 15-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Kuhl / T. Valentova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Bartunkova / C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

I. Balus / T. Preston vs L. Klimovicova / D. Salkova



Slam Wimbledon K. Clijsters / M. Hingis K. Clijsters / M. Hingis 6 6 N. Dechy / B. Schett N. Dechy / B. Schett 0 3 Vincitore: K. Clijsters M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Dechy / B. Schett 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 N. Dechy / B. Schett 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Dechy / B. Schett 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Dechy / B. Schett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Dechy / B. Schett 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 N. Dechy / B. Schett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Dechy / B. Schett 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Clijsters / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Clijsters/ M. Hingisvs N. Dechy/ B. Schett

B. Bryan / M. Bryan vs F. Gonzalez / S. Grosjean