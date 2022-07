ITF Versmold e Amstelveen: I Main Draw

ITF VERSMOLD(Ger 100k terra)

[1] Chloe Paquet vs Ekaterina Makarova

Dia Evtimova vs Tamara Curovic

Tereza Smitkova vs Julia Avdeeva

Ilay Yoruk vs [5] Linda Noskova

[4] Reka Luca Jani vs Nao Hibino

Adrienn Nagy vs Rebecca Sramkova

Victoria Jimenez kasintseva vs Noma Noha akugue

Laura Siegemund vs [8] Gabriela Lee

[7] Julia Grabher vs Katharina Gerlach

Nastasja Schunk vs Anna Danilina

Stephanie Wagner vs Nadia Podoroska

Julia Middendorf vs [3] Irina Maria Bara

[6] Ysaline Bonaventure vs Ekaterina Reyngold

Mona Barthel vs Carolina Alves

Arianne Hartono vs Gabriela Ce

Yuliya Hatouka vs [2] Ekaterine Gorgodze

ITF AMSTELVEEN(Ned 60k terra)

[1] Anastasia Tikhonova vs Lexie Stevens

TBD vs TBD

Federica Di sarra vs TBD

[7] Sara Bejlek vs TBD

[3] Joanne Zuger vs Emma Navarro

Daniela Vismane vs TBD

Magali Kempen vs Sinja Kraus

Tena Lukas vs [6] Aliona Bolsova

[8] Isabella Shinikova vs TBD

Stephanie Judith Visscher vs Antonia Ruzic

Nefisa Berberovic vs Jasmijn Gimbrere

Darya Astakhova vs [4] Simona Waltert

[5] Dea Herdzelas vs TBD

Quirine Lemoine vs Kurumi Nara

Merel Hoedt vs Eva Vedder

[2] Suzan Lamens vs TBD