WTA 125 Bastad: Il Main Draw. Al via Elisabetta Cocciaretto per i colori italiani

WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Qinwen Zheng vs Yue Yuan

Elisabetta Cocciaretto vs Mihaela Buzarnescu

Viktoriya Tomova vs (WC) Jacqueline Cabaj Awad

Ipek Oz vs (8) Kamilla Rakhimova

(3) Clara Burel vs Su Jeong Jang

Irina Khromacheva vs Louisa Chirico

Renata Zarazua vs (WC) Caijsa Hennemann

Valentini Grammatikopoulou vs (5) Panna Udvardy

(6) Lauren Davis vs (WC) Kajsa Rinaldo Persson

Francesca Di Lorenzo vs Katarina Zavatska

(SR) Varvara Flink vs Leolia Jeanjean

Malene Helgo vs (4) Rebecca Peterson

(7) Misaki Doi vs Mirjam Bjorklund

Grace Min vs Rebeka Masarova

(WC) Lisa Zaar vs Elina Avanesyan

Anastasia Kulikova vs (2) Anna Karolina Schmiedlova