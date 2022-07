Challenger Porto: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Presenza di Brugnerotto nelle quali

Challenger 80 Porto – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (WC) Araujo, Pedro

(Alt) Bellier, Antoine vs (Alt) Jung, Jason

Basic, Mirza vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (7) Lestienne, Constant

(4) Borges, Nuno vs Escoffier, Antoine

Celikbilek, Altug vs Olivo, Renzo

Uchiyama, Yasutaka vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs (6) Gerasimov, Egor

(8) Gomez, Emilio vs Qualifier

Uchida, Kaichi vs Marchenko, Illya

(WC) Domingues, Joao vs Barrere, Gregoire

Qualifier vs (3) O’Connell, Christopher

(5) Grenier, Hugo vs (WC) Sousa, Pedro

Moriya, Hiroki vs Qualifier

Nava, Emilio vs Qualifier

Kuznetsov, Andrey vs (2) Nishioka, Yoshihito





Challenger 80 Porto – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Blanch, Ulises vs (WC) Gomes, Miguel

Whitehouse, Mark vs (8) Gengel, Marek

(2) Decamps, Gabriel vs (Alt) Coelho, Fabio

(Alt) Myneni, Saketh vs (11/Alt) Vale, Duarte

(3) Diez, Steven vs (WC) Rocha, Henrique

(WC) Rodrigues, Daniel vs (9) Broom, Charles

(4) McHugh, Aidan vs Palan, Dominik

Zeballos, Federico vs (12/Alt) Donski, Alexander

(5) De Schepper, Kenny vs (Alt) Soriano Barrera, Adria

(PR) Bellucci, Thomaz vs (7) Istomin, Denis

(6) Kachmazov, Alibek vs Brugnerotto, Marco

(WC) Faria, Jaime vs (10) Jasika, Omar

Court Vila Gale Hotel – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Saketh Myneni vs [11/Alt] Duarte Vale

2. [WC] Daniel Rodrigues vs [9] Charles Broom

Court McDonalds – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Federico Zeballos vs [12/Alt] Alexander Donski

2. [WC] Jaime Faria vs [10] Omar Jasika

3. [3] Steven Diez vs [WC] Henrique Rocha (non prima ore: 14:00)

4. [PR] Thomaz Bellucci vs [7] Denis Istomin

5. [1] Ulises Blanch vs [WC] Miguel Gomes

Court Carlsberg – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alibek Kachmazov vs Marco Brugnerotto

2. [5] Kenny De Schepper vs [Alt] Adria Soriano Barrera

3. Mark Whitehouse vs [8] Marek Gengel (non prima ore: 14:00)

4. [4] Aidan McHugh vs Dominik Palan

5. [2] Gabriel Decamps vs [Alt] Fabio Coelho