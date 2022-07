Challenger Salisburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi, Zeppieri e Andrea Arnaboldi al via nel Md

Challenger 125 Salisburgo – Tabellone Principale – terra

(1) Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Simon, Gilles vs (WC) Neumayer, Lukas

Ymer, Elias vs Moutet, Corentin

(Alt) Arnaboldi, Andrea vs (5) Ymer, Mikael

(3) Lehecka, Jiri vs (PR) Ofner, Sebastian

Qualifier vs Martin, Andrej

Nardi, Luca vs Gombos, Norbert

Zeppieri, Giulio vs (8/WC) Verdasco, Fernando

(7) Bagnis, Facundo vs Qualifier

(WC) Thiem, Dominic vs Qualifier

Qualifier vs Kolar, Zdenek

(SE) Medjedovic, Hamad vs (4) Carballes Baena, Roberto

(6) Monteiro, Thiago vs Rodionov, Jurij

Shevchenko, Alexander vs Guinard, Manuel

Novak, Dennis vs Qualifier

Svrcina, Dalibor vs (2) Lajovic, Dusan

(1) Misolic, Filipvs Orlov, VladyslavErler, Alexandervs (7) Jianu, Filip Cristian

(2) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Emesz, Benedikt

(Alt) Lemstra, Kai vs (11) Kravchenko, Georgii

(3) Sachko, Vitaliy vs Mridha, Jonathan

(WC) Rohrer, Niklas vs (8) Copil, Marius

(4) Miedler, Lucas vs (Alt) Merino, Alexander

(WC) Zimmermann, Daniel vs (10) Setkic, Aldin

(5) Martin Tiffon, Pol vs (Alt) Oberleitner, Neil

(Alt) Goldsteiner, Peter vs (9) Gakhov, Ivan

(6) Kirkin, Ergi vs (Alt) Bobrov, Bogdan

(WC) Kopp, Sandro vs (12) Neuchrist, Maximilian

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sandro Kopp vs [12] Maximilian Neuchrist

2. [2] Facundo Diaz Acosta vs [WC] Benedikt Emesz

3. [4] Lucas Miedler vs [Alt] Alexander Merino

4. [1] Filip Misolic vs Vladyslav Orlov (non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Peter Goldsteiner vs [9] Ivan Gakhov

2. [5] Pol Martin Tiffon vs [Alt] Neil Oberleitner

3. [3] Vitaliy Sachko vs Jonathan Mridha

4. Alexander Erler vs [7] Filip Cristian Jianu

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Ergi Kirkin vs [Alt] Bogdan Bobrov

2. [Alt] Kai Lemstra vs [11] Georgii Kravchenko

3. [WC] Niklas Rohrer vs [8] Marius Copil

4. [WC] Daniel Zimmermann vs [10] Aldin Setkic