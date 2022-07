Wimbledon: Jannik Sinner “Con Alcaraz sarà naturalmente una partita molto difficile”

Jannik Sinner : “Oggi ho giocato un buon match ho giocato bene i miei game di battuta poi in risposta spesso i game andavano veloci ma sono contento della mia prestazione di oggi.

Sono contento di aver vinto tre partite qui. Tutto è partito nel primo incontro del torneo con il match contro Wawrinka perchè era una partita difficile e sono riuscito a spuntarla. Ora capisco anche meglio come si gioca su erba faccio progressi giorno dopo giorno.

Con Alcaraz sarà naturalmente una partita molto difficile qui più si andrà avanti e più saranno difficili gli avversari.”

“Quella con Alcaraz sarà una partita molto dura sarà tosta anche fisicamente e probabilmente ci saranno molto scambi lunghi e vedremo come andrà. Enterò in campo tranquillo e darò come al solito il massimo e la cosa più importante sarà divertirsi ed essere già contento di essere agli ottavi di finale di Wimbledon.

I rapporti con Carlos fuori sono ottimi scherziamo spesso parlando un misto di italiano e spagnolo, siamo amici, poi alla fine ovviamente quando entreremo in campo ognuno punterà a vincere la partita”