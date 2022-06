ITF Charleston e Montpellier: I Main Draw

ITF CHARLESTON(Usa 100k terra)

[1] Varvara Grachevavs Daniela VismaneAlice Ramevs Carolina AlvesAlexandra Osbornevs Margaux RouvroyFrancesca Di lorenzovs [5] Erika Andreeva

[4] Kateryna Baindl vs Sara Cakarevic

Stefanie Voegele vs Grace Min

Yaroslava Bartashevich vs Elvina Kalieva

Carole Monnet vs [8] Moyuka Uchijima

[7] Oksana Selekhmeteva vs Margot Yerolymos

Mirra Andreeva vs Lea Tholey

Lucie Nguyen tan vs Sada Nahimana

Andrea Gamiz vs [3] Cristina Bucsa

[6] Elsa Jacquemot vs Andrea Lazaro garcia

Alice Robbe vs Maria Lourdes Carle

Ioana Loredana Rosca vs Olivia Gadecki

Diana Shnaider vs [2] Anna Blinkova