Race to Milan: Sette azzurri nella top 20

Tre azzurri nei primi dieci, addirittura sette nei primi 20. La Race to Milan, la classifica basata sui soli risultati stagionali dei migliori Under 21 nel circuito ATP che qualifica per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in programma dall’8 al 12 novembre prossimi, testimonia la ricchezza del tennis italiano che, dietro le punte, ha una solida base di giovani tennisti in costante crescita.

Questa settimana spicca il miglioramento di Francesco Passaro, che ha festeggiato il best ranking

(numero 220 del ranking ATP) ed è salito all’undicesimo posto nella Race to Milan guadagnando due

posizioni rispetto a sette giorni fa.

Il progresso del ventunenne perugino è dovuto alla finale al Challenger di Milano, la terza negli ultimi otto tornei giocati, persa come le altre due in Italia e contro avversari in Top 100. Dopo la sconfitta a Sanremo contro il danese Holger Rune e a Forlì contro Lorenzo Musetti, rispettivamente terzo e quarto nella Race to Milan, Passaro si è infatti arreso all’argentino Federico Coria, fratello d’arte di Guillermo e numero 70 del mondo.

A guidare classifica resta saldamente lo spagnolo Carlos Alcaraz (il più giovane a entrare nella Top 10 del ranking ATP dai tempi del connazionale Nadal nel 2005) davanti a Jannik Sinner, numero due nella Race to Milan. Il ventenne altoatesino ha lanciato la sua carriera proprio grazie al trionfo alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals nel 2019.

Alle spalle di Sinner, il gruppo di italiani nella Top 20 della Race to Milan vede Lorenzo Musetti al quarto posto e al decimo Flavio Cobolli. Seguono Passaro (11°), Luca Nardi (12° e miglior diciottenne al mondo, n.181 della classifica ATP), Giulio Zeppieri (14°) e Matteo Gigante (20°), che ha guadagnato due posizioni rispetto alla scorsa settimana.