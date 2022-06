Wimbledon – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. 6 azzurri al secondo turno

Esordio positivo per Salvatore Caruso, Federico Gaio, Andrea Vavassori, Andrea Pellegrino e Andreas Seppi, 26esimo favorito del seeding, nelle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton.

Subito fuori, invece, Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia, 18esima testa di serie, Thomas Fabbiano, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, 22esima testa di serie, Matteo Arnaldi, Roberto Marcora e Flavio Cobolli, 25esima testa di serie.

2° Turno

Salvatore Caruso (ITA) c. (27) Mitchell Krueger (USA)

Federico Gaio (ITA) c. (23) Denis Novak (AUT)

Andrea Vavassori (ITA) c. Joao Menezes (BRA)

Andrea Pellegrino (ITA) c. Maximilian Marterer (GER)

(26) Andreas Seppi (ITA) c.(wc) Aidan McHugh (GBR)

Wimbledon – 1° Turno Qualificazioni – erba

Court 1 – Ore: 12:00am

2°Inc. F. Gaio vs Y. Sugita



Slam Wimbledon F. Gaio F. Gaio 6 6 Y. Sugita Y. Sugita 4 2 Vincitore: F. Gaio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 5-2 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Gaio 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 12:00am

1° Inc. F. Horansky vs S. Caruso



ATP ATP Wimbledon Horansky F. Horansky F. 6 1 4 Caruso S. Caruso S. 3 6 6 Vincitore: Caruso S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Caruso S. 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Horansky F. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Horansky F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Horansky F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Horansky F. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Horansky F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Horansky F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Caruso S. 15-0 30-0 3-0 → 3-1 Horansky F. 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Horansky F. 15-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon B. Klahn B. Klahn 7 2 3 A. Vavassori A. Vavassori 6 6 6 Vincitore: A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Klahn 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 1-0 → 1-1 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 B. Klahn 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

B. Klahnvs A. Vavassori

3°Inc. R. Albot vs R. Marcora



Slam Wimbledon R. Albot [7] R. Albot [7] 6 6 R. Marcora R. Marcora 1 4 Vincitore: R. Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Albot 15-0 15-15 df 30-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Marcora 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 R. Albot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4°Inc. A. Arnaboldi vs R. Bonadio



Slam Wimbledon A. Arnaboldi A. Arnaboldi 6 6 5 R. Bonadio R. Bonadio 4 7 7 Vincitore: R. Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 R. Bonadio 0-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Bonadio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Bonadio 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Bonadio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Bonadio 0-15 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Kicker N. Kicker 6 6 F. Cobolli [25] F. Cobolli [25] 2 1 Vincitore: N. Kicker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

N. Kickervs F. Cobolli

Court 9 – Ore: 12:00am

1°Inc. L. Giustino vs M. Kukushkin



ATP ATP Wimbledon Giustino L. Giustino L. 2 1 Kukushkin M. Kukushkin M. 6 6 Vincitore: Kukushkin M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Kukushkin M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Giustino L. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kukushkin M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kukushkin M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Giustino L. 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Giustino L. 0-15 15-15 15-40 0-0 → 0-1

2°Inc. A. Pellegrino vs N. Serdarusic



Slam Wimbledon A. Pellegrino A. Pellegrino 6 7 N. Serdarusic N. Serdarusic 3 5 Vincitore: A. Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 5-3 → 5-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 N. Serdarusic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Serdarusic 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1

3°Inc. N. Borges vs M. Arnaldi



Slam Wimbledon N. Borges [13] N. Borges [13] 6 6 6 M. Arnaldi M. Arnaldi 3 7 2 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-2 → 6-2 N. Borges 0-15 15-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Borges 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-0 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Basic M. Basic 2 6 0 A. Seppi [26] A. Seppi [26] 6 4 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 M. Basic 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Seppi 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Basic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 2-0 → 2-1 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Basic 15-0 30-0 30-15 1-4 → 2-4 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Seppi 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Fery A. Fery 6 6 T. Fabbiano T. Fabbiano 4 2 Vincitore: A. Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Fery 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Menezes J. Menezes 6 6 S. Travaglia [18] S. Travaglia [18] 3 4 Vincitore: J. Menezes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Menezes 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Menezes 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Menezes 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Menezes 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C-M. Stebe C-M. Stebe 7 6 F. Agamenone [22] F. Agamenone [22] 6 4 Vincitore: C-M. Stebe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C-M. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C-M. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C-M. Stebe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 F. Agamenone 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 4-1 C-M. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 F. Agamenone 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C-M. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-6 → 6-6 C-M. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 C-M. Stebe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Agamenone 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C-M. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C-M. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C-M. Stebe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C-M. Stebe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Giannessi A. Giannessi 1 1 H. Grenier [21] H. Grenier [21] 6 6 Vincitore: H. Grenier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Grenier 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4°Inc. G. Zeppieri vs D. Masur