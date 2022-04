ATP 500 Barcellona: Lorenzo Musetti c’è! L’azzurro vola agli ottavi di finale

Buona prova di Lorenzo Musetti che approda agli ottavi di finale nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 20enne di Carrara, n.68 del ranking, ha sconfitto al secondo turno il britannico Daniel Evans, n.36 ATP e 12esima testa di serie con il risultato di 64 76 (8) dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Lorenzo Musetti sfiderà Diego Schwartzman nella rinvincita della partita persa la scorsa settimana sempre negli ottavi ma nel torneo di Monte Carlo.

Primo set: Lorenzo piazzava il break decisivo nel primo gioco dopo aver vinto un lungo game e dopo aver mancato tre palle break al quarto tentativo conquistava il turno di risposta con un errore di Evans sul break point.

Sul 5 a 4 l’azzurro teneva a 15 il turno di battuta dopo aver piazzato un ace e una stupenda volée in allungo sul 30-15 e poi sul set point il britannico sbagliava una risposta di rovescio ed era set per Musetti per 6 a 4.

Secondo Set: L’azzurro avanti per 2 a 0 subiva un duro parziale di cinque game consecutivi con Evans che si portava sul 5 a 2.

Reazione di Lorenzo che piazzava il controbreak nel nono gioco ed impattava poi sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Musetti sotto per 3 a 5 e poi per 5 a 6 e battuta Evans, il toscano comandava lo scambio e faceva sbagliare Evans impattando sul 6 pari.

Sul 6 a 7 Lorenzo annullava un altro set point con una splendida palla corta e poi dopo aver mancato una palla match, sull’8 pari piazzava una bella risposta di diritto vincente (passante) e poi nel punto successivo chiudeva con la battuta a disposizione la partita per 10 punti a 8.

ATP Barcelona Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Daniel Evans [12] Daniel Evans [12] 4 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3 ACES 00 DOUBLE FAULTS 254/71 (76%) FIRST SERVE 46/71 (65%)38/54 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 32/46 (70%)10/17 (59%) 2ND SERVE POINTS WON 13/25 (52%)0/2 (0%) BREAK POINTS SAVED 6/9 (67%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1114/46 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/54 (30%)12/25 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/17 (41%)3/9 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 2/2 (100%)11 RETURN GAMES PLAYED 1148/71 (68%) SERVICE POINTS WON 45/71 (63%)26/71 (37%) RETURN POINTS WON 23/71 (32%)74/142 (52%) TOTAL POINTS WON 68/142 (48%)