ATP 500 Barcellona e ATP 250 Belgrado: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Cobolli al turno decisivo a Belgrado. Out a Barcellona Moroni e Pellegrino

Flavio Cobolli ha superato il primo turno nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Belgrado.

Il 19enne romano, n.145 ATP e settima testa di serie delle “quali”, ha liquidato 61 62, in 58 minuti di gioco, lo svizzero Nikola Djosic, 14 anni, senza ranking, in tabellone grazie ad una wild card: lunedì si giocherà un posto nel main draw con il ceco Jiri Lehecka, n.99 ATP e prima testa di serie, mai affrontato in carriera.

In gara anche Giulio Zeppieri, n.234 ATP, sorteggiato al primo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro, n.114 del ranking e quarta testa di serie.

Gian Maro Moroni e Andrea Pellegrino si fermano al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 23enne romano, n.180 del ranking è stato sconfitto 75 62, in un’ora e 39 minuti di gioco, dal boliviano Hugo Dellien, n.92 ATP e prima testa di serie.

Il 25enne di Bisceglie, n.201 del ranking, è stato battuto 62 63, in appena 56 minuti di partita, dal bielorusso Egor Gerasimov, n.157 ATP.

Md Barcellona

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Ivashka, Ilya vs Martinez, Pedro

Giron, Marcos vs Coria, Federico

Bye vs (14) Dimitrov, Grigor

(9) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

(WC) Munar, Jaume vs Rinderknech, Arthur

Kwon, Soonwoo vs Paire, Benoit

Bye vs (5) Alcaraz, Carlos

(4) Norrie, Cameron vs Bye

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Fucsovics, Marton vs Thompson, Jordan

Bye vs (15) Delbonis, Federico

(10) de Minaur, Alex vs Bye

Andujar, Pablo vs Humbert, Ugo

Harris, Lloyd vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (17) Ramos-Vinolas, Albert

(6) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs McDonald, Mackenzie

Musetti, Lorenzo vs Baez, Sebastian

Bye vs (12) Evans, Daniel

(13) Tiafoe, Frances vs Bye

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

Qualifier vs Korda, Sebastian

Bye vs (3/WC) Auger-Aliassime, Felix

(8) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Qualifier vs (WC) Robredo, Tommy

Cressy, Maxime vs Qualifier

Bye vs (11) Sonego, Lorenzo

(16) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Lopez, Feliciano vs Ruusuvuori, Emil

Qualifier vs Nakashima, Brandon

Bye vs (2) Ruud, Casper

ATP 500 Barcellona (Spagna) – TD Qualificazione, terra battuta

1. [WC] Max Alcala Gurrivs [WC] Nicolas Alvarez Varona

2. [2] Carlos Taberner vs [11] Hugo Grenier



3. [6] Bernabe Zapata Miralles vs [12] Manuel Guinard



Pista Jan Kodes – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. [1] Hugo Dellien vs Gian Marco Moroni



2. Andrea Pellegrino vs [10] Egor Gerasimov



Pista 2 – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. Pedro Sousa vs [8] Elias Ymer



2. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Ugo Humbert / Sebastian Korda



1. [WC] Jakub Mensikvs [5] Liam Broady

2. [WC] Nikola Djosic vs [7] Flavio Cobolli



3. [3] Norbert Gombos vs Cedrik-Marcel Stebe



4. Gilles Simon vs [6] Damir Dzumhur



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Taro Daniel vs [Alt] Aleksandr Nedovyesov



2. [1] Jiri Lehecka vs Nino Serdarusic



3. Max Purcell vs [8] Roman Safiullin



4. [4] Thiago Monteiro vs Giulio Zeppieri (non prima ore: 16:30)