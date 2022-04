Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo delle Semifinali

Court Rainier III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Rohan Bopanna / Jamie Murray

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 13:30)

3. [3] Stefanos Tsitsipas vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 15:30)

4. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah