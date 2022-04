Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [10] Taylor Fritz

2. Grigor Dimitrov vs [11] Hubert Hurkacz

3. [9] Jannik Sinner vs [2] Alexander Zverev

4. [12] Diego Schwartzman vs [3] Stefanos Tsitsipas

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Rohan Bopanna / Jamie Murray

2. [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

3. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [5] Tim Puetz / Michael Venus

4. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [WC] Marcelo Melo / Alexander Zverev