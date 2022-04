Masters 1000 Monte Carlo: Parlano Sonego e Musetti (Video)

Lorenzo Sonego : “Mi è sembrato davvero di giocare in casa – ha detto un Sonego visibilmente soddisfatto – giocare con il vento è sempre complicato ma oggi ho fatto tutto quello che dovevo. Ho un bellissimo ricordo dei quarti raggiunti qui nel 2019. Per me la cosa più importante è sempre riuscire a divertirmi in campo.

La prima parte di stagione è stata molto dura, con tanti viaggi: dall’Australia al Sudamerica per poi partire per la Davis e poi nuovamente per gli Stati Uniti. A un certo punto ero un po’ cotto. Non ho potuto staccare nè con la testa nè fisicamente. A Indian Wells ho fatto molta fatica, ma già a Miami mi sentivo meglio.

Da quei quarti qui nel 2019 mi porto dentro ottimi ricordi, quello è stato il primo Masters 1000 dove sono andato molto avanti. Sono ricordi che mi fanno entrare in campo col sorriso. Il mio gioco da allora è migliorato, come è migliorato quello di tanti altri giocatori. Però giocare qui mi piace, perchè è bello il posto davanti al mare, poi vengono tanti amici da casa perchè Torino è molto vicina, e poi il pubblico è molto italiano”.

“Oggi non è stato facile le condizioni erano difficili, comunque nel primo set ho giocato molto bene, poi sono stato un po’ discontinuo ma sono contento di come ho lottato. A differenza di Marrakech, per esempio, oggi sono rimasto sempre lì, nella partita e sono riuscito a rimanere concentrato fino alla fine.Io sto bene, mi ha fatto bene giocare i primi tre mesi sul veloce, e il passaggio sulla terra è stato sicuramente più rapido rispetto al solito. E comunque anche in Marocco mi sentivo molto bene. Anche oggi ho iniziato bene ma ovviamente le condizioni sono diverse da Marrakech. Al secondo turno Felix è un avversario molto ostico, ci ho giocato tre volte e negli head to head sono in vantaggio, anche se, come ben sappiamo, questo può essere relativo. Sicuramente sarà una partita difficile, da lottare fino alla fine, ma secondo me ho il gioco per dargli fastidio.Ora cerco di essere più ordinato per quanto riguarda i colpi, diciamo che non sono più il Paire della situazione, non voglio per forza cercare di estrarre il coniglio dal cilindro ma voglio essere più continuo e avere maggiore controllo negli scambi”.