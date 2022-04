Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Lunedì 11 Aprile 2022. In campo Sinner e Fognini

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabio Fognini vs Arthur Rinderknech

2. [WC] Stan Wawrinka vs Alexander Bublik

3. [PR] Borna Coric vs [9] Jannik Sinner

4. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs Marin Cilic

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs Botic van de Zandschulp

2. Karen Khachanov vs [12] Diego Schwartzman (non prima ore: 12:30)

3. [13] Pablo Carreno Busta vs [Q] Sebastian Baez

4. [11] Hubert Hurkacz vs [Q] Hugo Dellien

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs Tallon Griekspoor

2. Alex de Minaur vs [Q] Bernabe Zapata Miralles

3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Andrey Golubev / Lorenzo Sonego

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. [Q] Jaume Munar vs Federico Delbonis

3. [PR] Austin Krajicek / Edouard Roger-Vasselin vs Aslan Karatsev / John Peers

Court 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Jamie Murray vs [7] Wesley Koolhof / Neal Skupski

2. Taylor Fritz / Sebastian Korda vs Kevin Krawietz / Andreas Mies