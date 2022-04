Challenger Sarasota: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Sarasota (USA) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Kudla, Denis vs Gunneswaran, Prajnesh

(WC) Mmoh, Michael vs (PR) Harris, Andrew

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Sock, Jack

(4) Johnson, Steve vs Collarini, Andrea

(Alt) Watanuki, Yosuke vs Jung, Jason

(Alt) Moreno De Alboran, Nicolas vs Krueger, Mitchell

(WC) Nanda, Govind vs (8) Barrios Vera, Tomas

(6) Londero, Juan Ignacio vs Qualifier

Wolf, J.J. vs Qualifier

Sandgren, Tennys vs Ritschard, Alexander

Gomez, Emilio vs (3) Tabilo, Alejandro

(5) Galan, Daniel Elahi vs Fratangelo, Bjorn

Kubler, Jason vs Nagal, Sumit

(WC) Harrison, Ryan vs Qualifier

(Alt) Wu, Tung-Lin vs (2) Thompson, Jordan

1. [4] Christian Harrisonvs Cristian Rodriguez2. [WC] Emil Reinbergvs [9] Alex Rybakov3. [WC] Victor Lilovvs [11] Zachary Svajda4. [1/Alt] Max Purcellvs Sho Shimabukuro

Remington Reynolds Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Arthur Fils vs [12] Adrian Andreev

2. [2] Rinky Hijikata vs Christian Langmo

3. [3] Daniel Dutra da Silva vs [WC] Martin Damm

4. [Alt] Andre Goransson vs [10] Aleksandar Kovacevic

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Felix Corwin vs [7] Mikael Torpegaard

2. [5] Nick Hardt vs [Alt] Moez Echargui

3. [6] Alexis Galarneau vs [Alt] Alex Lawson

4. Jonathan Mridha vs [8] Gijs Brouwer