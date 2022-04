Challenger Sanremo, Oeiras 2, Salinas, Mexico City e Murcia: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Alessandro Giannessi in finale a Oeiras. Francesco Passaro va vicino alla vittoria contro Rune a Sanremo ma il danese vince in rimonta al terzo set

Prima finale in carriera in questo circuito per Francesco Passaro sconfitto questa mattina nella finale del torneo challenger di Sanremo.

Il 21enne di Perugia, n.493 ATP, promosso dalle qualificazioni e grande rivelazione del torneo in cui ha messo in fila una serie di avversari più quotati, nel match che assegna il titolo è stato sconfitto dal 18enne danese Holger Rune, n.91 del ranking e primo favorito del tabellone con il risultato di 61 26 64.

Per il Next Gen nato a Gentofte – nel pomeriggio poi impegnato anche nelle qualificazioni del Masters 1000 di Monte-Carlo – si tratta del quinto successo in carriera nel circuito challenger e tutti vinti nella Penisola (Biella, San Marino e Verona su terra battuta e Bergamo su cemento indoor).

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Passaro avanti per 4 a 2 ha mancato nel settimo gioco una palla per il doppio break e da quel momento si è spenta la luce con Rune, che aveva richiesto un medical timeout all’inizio del terzo set, che conquistava quattro game consecutivi e vinceva il torneo per 6 a 4.

Alessandro Giannessi conquista la finale nel torneo challenger di Oeiras 2.

Il 31enne di La Spezia, n.178 del ranking e quinto favorito del seeding, semifinalista anche la settimana scorsa sempre ad Oeiras, ha sconfitto in semifinale Josef Kovalik, n.181 ATP e settima testa di serie con il risultato di 26 64 75.

Domani sfiderà in finale il ceco Zdenek Kolar, n.150 del ranking e seconda testa di serie, o il portoghese Gastao Elias, n.173 della classifica mondiale.

1. [1] Holger Runevs [Q] Francesco Passaro

2. Flavio Cobolli / Matteo Gigante vs Geoffrey Blancaneaux / Alexandre Muller (non prima ore: 16:00)



ATP Oeiras 2 Jozef Kovalik [7] Jozef Kovalik [7] 6 4 5 Alessandro Giannessi [5] Alessandro Giannessi [5] 2 6 7 Vincitore: Giannessi

1. [7] Jozef Kovalikvs [5] Alessandro Giannessi

2. Gastao Elias vs [2] Zdenek Kolar



3. [1] Nuno Borges / Francisco Cabral vs Zdenek Kolar / Adam Pavlasek (non prima ore: 16:30)



1. [4] Chun-hsin Tsengvs [WC] Ivan Gakhov

2. [1] Norbert Gombos vs [3] Dennis Novak



3. [1] Pedro Cachin / Martin Cuevas vs [PR] Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla (non prima ore: 13:00)



1. Yuki Bhambri/ Saketh Mynenivs [2] JC Aragone/ Roberto Quiroz

2. [1] Emilio Gomez vs Nicolas Moreno De Alboran (non prima ore: 04:00)



CHALLENGER Città del Messico (Messico) – Finale, terra battuta

1. Nicolas Jarry/ Matheus Pucinelli De Almeidavs Jonathan Eysseric/ Artem Sitak

2. Marc-Andrea Huesler vs [2] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 22:00)



