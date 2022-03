Alessandro Pecci e Costanza Traversi vincono a Maglie e si qualificano nel tabellone degli Internazionali BNL d’Italia

Al Circolo Tennis di Maglie si è chiusa la tappa pugliese del circuito delle prequalificazioni agli Internazionali BNL di Roma con i vincitori Costanza Traversi (2.2) e Alessandro Pecci (2.3) che staccano il biglietto per l’accesso al Foro Italico.

Nella finale femminile Traversi ha superato Emma Lioi (2.5) per 6-4 6-1, dopo un’ora e mezza di gioco. Nel maschile Pecci ha superato Tommaso Gabrieli (2.1) per 6-3 6-1, anche loro dopo un’ora e mezza di gioco.

Accedono al tabellone di Roma anche le vincitrici e i vincitori degli incontri di doppio, disputati sabato, Nel femminile vittoria della coppia Benedetta Davato (2.8) e Iryna Buriachok (2.8) che ha superato al tiebreak la coppia Anastasia Piangerelli (2.4) e Maria Andrea Artimedi (2.4) per 6-0 5-7 10-8. Nel maschile la coppia Giuseppe La Vela (2.2) e Davide Pontoglio (2.3) ha superato la coppia Luca Tomasetto (2.1) e Tommaso Roggiero (2.2) in un match dove si è ammirato una intensità di gioco che hanno reso l’incontro molto spettacolare e appassionato gli spettatori presenti. L’incontro è terminato 7-6(3) 7-5 a dimostrare il perfetto equilibrio di forze in campo e sicuramente è stato uno degli incontri più belli visti in questo torneo.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, il presidente del comitato regionale Puglia, Francesco Mantegazza, il consigliere regionale FIT e direttore del torneo, Antonio Baglivo, il vicepresidente del CT Maglie, Mario Coppola, un’altra rappresentante dell’amministrazione comunale, il consigliere Marcella Marsano e la signora Lia De Iaco, vedova del compianto presidente Carlo De Iaco recentemente scomparso. La cerimonia è stata preceduta da un breve e commosso ricordo di De Iaco da parte degli intervenuti. Per Coppola: “A De Iaco noi continueremo ad ispirarci nella convinzione di poter proseguire nel solco che lui ha tracciato e che ha portato il Circolo Tennis di Maglie a essere l’importante realtà che è adesso”.

Grande apprezzamento per l’organizzazione è stato espresso da Mantegazza: “Questo è un torneo particolare che non è facile da organizzare. Credo che il Circolo Tennis Maglie abbia risposto brillantemente e sono certo che chiederà di poterlo ripetere anche per l’anno prossimo”.

Tira le somme sul torneo il direttore Antonio Baglivo: “Abbiamo ospitato una nutrita selezione dei migliori tennisti italiani che hanno reso spettacolare il torneo. Quello ci inorgoglisce e ben sperare per il tennis italiano è stata la presenza di molti giovanissimi. Soddisfatto anche dalla presenza di tantissimi appassionati attirati dall’evento e che fin dal primo giorno hanno seguito gli incontri con molto interesse. Gestire gli oltre 200 iscritti non è stato semplice per le problematiche organizzative legate, oltre all’aspetto agonistico, alla logistica, l’ospitalità, la ristorazione, comunicazione, che richiedono competenze ed esperienza presenti nel nostro staff. Inoltre, grazie ai nostri quattro campi coperti, abbiamo potuto rispettare con regolarità il calendario degli incontri. Come riconosciuto da Mantegazza è stato un torneo molto impegnativo proprio per la sua peculiarità ma, grazie all’esperienza maturata in tantissimi anni di organizzazione, dalla semifinale mondiale di Fed Cup tra Italia e Repubblica Ceca fino al riconoscimento internazionale di Tennis Europe come migliore organizzazione e promozione dei tornei giovanili, il CT Maglie si è sempre dimostrato all’altezza della situazione”.

Il prossimo appuntamento per il Circolo Tennis Maglie è il Torneo Internazionale Under 12 di Tennis Europe, Trofeo Maglio, che si svolgerà nella prima settimana di maggio.