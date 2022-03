Iga Swiatek parla del ritiro di Ashleigh Barty: “ho pianto a lungo quando l’ho scoperto. È un esempio per tutti per aver messo la propria felicità prima di qualsiasi altra cosa”

Iga Swiatek potrebbe diventare n. 1 del mondo molto prima di quanto pensasse, tutto dipenderà dalla decisione di Ashleigh Barty di rimanere in classifica o meno. “Non posso parlare di questo perché è una sua decisione, ma ovviamente sarebbe molto speciale per me diventare n. 1.”

“È strano che l’ho impostato come un grande obiettivo dopo Indian Wells e poi pochi giorni potrebbe già accadere. In ogni caso, ho provato molte emozioni dopo il suo annuncio. Sono una persona molto sensibile e ho pianto a lungo quando l’ho scoperto. È un esempio per tutti per aver messo la propria felicità prima di qualsiasi altra cosa. Ammiro molto Barty e ci mancherà, mi sarebbe piaciuto giocare altre volte contro di lei, ma non ci annoieremo nel circuito WTA, ci sono altre grandi rivali”, ha detto in vista del WTA 1000 Miami Open 2022.