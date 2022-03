Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 15 Marzo 2022

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Sorana Cirstea vs [24] Simona Halep

2. [3] Iga Swiatek vs [15] Angelique Kerber

3. [14] Diego Schwartzman vs [23] John Isner

4. P. Badosa or S. Sorribes Tormo vs L. Fernandez or S. Rogers (non prima ore: 02:00)

5. [7] Andrey Rublev vs [28] Frances Tiafoe

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Matteo Berrettini vs [30] Lloyd Harris

2. [Q] Jaume Munar vs [20] Taylor Fritz

3. [6] Maria Sakkari vs [Q] Daria Saville (non prima ore: 23:00)

4. [31] Alexander Bublik vs [33] Grigor Dimitrov (non prima ore: 02:00)

5. [21] Veronika Kudermetova vs [30] Marketa Vondrousova (non prima ore: 04:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miomir Kecmanovic vs Botic van de Zandschulp

2. [29] Alex de Minaur vs Tommy Paul

3. [Q] Harriet Dart vs [25] Madison Keys

4. [WC] Steve Johnson vs [11] Hubert Hurkacz (non prima ore: 01:00)

5. [17] Elena Rybakina vs [31] Viktorija Golubic

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Martic vs [28] Liudmila Samsonova

2. Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu vs [5] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

4. [8] Caroline Dolehide / Storm Sanders vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang