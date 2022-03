Masters 1000 Indian Wells: Vittoria in rimonta per Fabio Fognini

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.36 ATP, nella serata italiana si è imposto in rimonta, con il punteggio di 36 63 63, dopo due ore e 4 minuti di gioco, sullo spagnolo Pablo Andujar, n.69 del ranking.

Fognini al secondo turno troverà dall’altra parte della rete il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.18 del ranking e del seeding.

Da segnalare che nel primo set nel quinto game Fognini ha mancato quattro opportunità per il 4-1 “pesante” (le prime tre consecutive), facendosi poi riagganciare sul 3 a 3. Si è prolungato il passaggio a vuoto di Fognini, che ha perso di nuovo il servizio, con Andujar in grado di incamerare la prima frazione al secondo set point, in 53 minuti di gioco, dopo aver fronteggiato una palla per il 4 a 5.

Nel secondo set Fabio ha ottenuto subito il break, al secondo gioco poi ha recuperato da 15-40 nel quinto game prima di issarsi sul 4-1. Un vantaggio conservato dall’azzurro, che ha pareggiato il conto dei set per 6 a 3 nonostante due doppi falli in apertura di game dell’ultimo gioco del parziale.

Nel terzo set Fabio ha piazzato il break nel quinto gioco, grazie a quattro errori di fila dell’iberico, che sul 3-5 ha commesso un paio di sanguinosi doppi falli, consentendo all’italiano di piazzare un nuovo break e vincere la partita per 6 a 3.

ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 3 6 6 Pablo Andujar Pablo Andujar 6 3 3 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Andujar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5 ACES 24 DOUBLE FAULTS 645/84 (54%) FIRST SERVE 54/96 (56%)33/45 (73%) 1ST SERVE POINTS WON 38/54 (70%)20/39 (51%) 2ND SERVE POINTS WON 19/42 (45%)5/7 (71%) BREAK POINTS SAVED 7/11 (64%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1416/54 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/45 (27%)23/42 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/39 (49%)4/11 (36%) BREAK POINTS CONVERTED 2/7 (29%)14 RETURN GAMES PLAYED 1314/14 (100%) NET POINTS WON 12/15 (80%)38 WINNERS 1733 UNFORCED ERRORS 2753/84 (63%) SERVICE POINTS WON 57/96 (59%)39/96 (41%) RETURN POINTS WON 31/84 (37%)92/180 (51%) TOTAL POINTS WON 88/180 (49%)206 km/h MAX SPEED 194 km/h182 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 184 km/h149 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h