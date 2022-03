Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells : I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells – HARD- 1° Turno

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

2. Jenson Brooksby vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

3. Sloane Stephens vs Naomi Osaka (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Nick Kyrgios vs Sebastian Baez (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Amanda Anisimova vs [WC] Emma Navarro (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ashlyn Krueger vs Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Daria Saville vs Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Jack Sock



Il match deve ancora iniziare

4. Nuria Parrizas Diaz vs Shelby Rogers (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Sebastian Korda vs [Q] Thanasi Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabio Fognini vs Pablo Andujar



Il match deve ancora iniziare

2. Marcos Giron vs Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

3. Federico Coria vs [PR] Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Cori Gauff / Catherine McNally vs [WC] Lauren Davis / Christina McHale (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Heather Watson vs Tereza Martincova



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Katie Boulter vs Jasmine Paolini



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Christopher Eubanks vs Maxime Cressy (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [OSE] Alizé Cornet / Leylah Fernandez vs [2] Samantha Stosur / Shuai Zhang (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. Pedro Martinez vs [LL] Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Filip Krajinovicvs Dusan Lajovic

2. [PR] Borna Coric vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] J.J. Wolf vs Hugo Gaston (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Tomas Machac vs Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Van Uytvanck vs [Q] Dalma Galfi



Il match deve ancora iniziare

2. Marta Kostyuk vs Maryna Zanevska



Il match deve ancora iniziare

3. Katerina Siniakova vs Irina-Camelia Begu



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Qiang Wang vs [Q] Marie Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Magdalena Frechvs Mayar Sherif

2. Kristina Kucova vs Elena-Gabriela Ruse



Il match deve ancora iniziare

3. Oceane Dodin vs [Q] Kaja Juvan



Il match deve ancora iniziare

4. Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi vs Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

2. Soonwoo Kwon vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

3. [OSE] Anett Kontaveit / Elena Rybakina vs [WC] Sofia Kenin / Alison Riske



Il match deve ancora iniziare

4. Magda Linette vs Andrea Petkovic



Il match deve ancora iniziare

5. Camila Osorio vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare